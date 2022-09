أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وتم تنكيس أعلام قصر باكنجهام بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فيما تم تعليق إعلان الوفاة على بوابة القصر كما هو متعارف عليه.

وبحسب بيان قصر باكنجهام، فإنه سيتم نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى لندن غدا الجمعة.

ونشر حساب العائلة الملكية على تويتر تغريدة أعلن فيها وفاة الملكة قائلاً: ”توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم“.

وأضاف: ”سيبقى الملك والملكة القرينة في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا“.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022