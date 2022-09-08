أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وتم تنكيس أعلام قصر باكنجهام بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فيما تم تعليق إعلان الوفاة على بوابة القصر كما هو متعارف عليه.

وبحسب بيان قصر باكنجهام، فإنه سيتم نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى لندن غدا الجمعة.

ونشر حساب العائلة الملكية على تويتر تغريدة أعلن فيها وفاة الملكة قائلاً: ”توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم“.

وأضاف: ”سيبقى الملك والملكة القرينة في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا“.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

وكان الأمير تشارلز والأمير هاري وميغان ماركل وعدد من أقارب الملكة قد وصلوا تباعاً إلى منزل الملكة للاطمئنان على صحتها قبل وفاتها.

وكشف الفريق الطبي الخاص بالملكة في وقت سابق تعرضها لوعكة صحية، وأوصوا بإبقائها تحت الإشراف الطبي للاطمئنان على صحتها.

وتولت الملكة الحكم بتاريخ 6 فبراير / شباط من العام 1952 وتم تتويجها بتاريخ 2 يونيو/ حزيران عام 1953، واستمرت في الحكم حتى وفاتها.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية يتم إسدال الستار على أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث حكمت بتاجها رمزياً 4 دول تابعة للمملكة المتحدة.

وسيتم تسليم العرش إلى الأمير تشارلز فيليب أمير ويلز، بعد إلقاء أول خطاب له كملك جديد للبلاد خلفاً للملكة الراحلة.

ويعتبر الأمير تشارلز الوريث الشرعي الوحيد لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.