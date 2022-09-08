إبراهيم السويلم يجوّد القرآن خلال تلقيه العلاج الكيماوي

عاود المشهور السعودي إبراهيم السويلم الخروج عبر حسابه في ”سناب شات“ بعد غياب بين الحين والآخر منذ بدئه رحلة العلاج من السرطان.

وكان ”السويلم“ قد وعد متابعيه بتوثيق رحلة علاجه من داخل المستشفى قدر الإمكان، ليظهر مجددا في المستشفى وهو يتلقى العلاج بـ“الكيماوي الأحمر“.

وشكا المشهور السعودي من العلاج بـ“الكيماوي الأحمر“، مؤكدا أن أعراضه صعبة، وقد تسبب بتساقط كل شعره.

وأكد في حديثه لمتابعيه أن جميع المشاكل والهموم لا تساوي شيئا أمام الصحة.

ولاحقا، فاجأ ”السويلم“ متابعيه بقدرته على تجويد القرآن، إذ قام بتجويد آية منه وهو على سرير المرض، للدلالة على اطمئنانه لقضاء الله. كما نصح متابعيه بالمواظبة على قراءة سورة الفاتحة، حيث قام بتجويدها كذلك.

وكان السويلم قد بدأ برحلة علاج الكيماوي من مرض السرطان، بعد اكتشافه قبل عدة أشهر إصابته بـ“12 ورما“ على الأقل في جسده.

وأكد المشهور السعودي في مقاطع فيديو سابقة أنه يعتبر ما أصابه ”مجرد تجربة جديدة“، لافتا إلى أنه يسعى لمنح متابعيه ”رحلة ثقافية“ مع تجربته في مرض السرطان.