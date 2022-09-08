ما حقيقة خطوبة "فاهد" ابن الفنانة أحلام؟

نفت الفنانة الإماراتية أحلام ما أشيع عن خطبة ابنها فاهد.

وخرجت أحلام للرد على الشائعة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، معلقة على تهنئة إحدى النساء لها بسبب خطبة ابنها.

وأكدت أن نجلها فاهد لا يزال صغيرا، ومن الاستحالة التفكير بالخطوبة في هذه السن.

ولفتت أحلام إلى أن فاهد يبلغ من العمر 17 عاما، ولا يفكر إلا بدراسته والتخرج من الجامعة.

وقالت إنه يمكنه التفكير بالارتباط والزواج بعد إنهائه المرحلة الجامعية.

وكانت الفنانة أحلام قضت مؤخرا إجازتها الصيفية مع عائلتها في إسبانيا، إذ وثقت خلال رحلة عودتها إلى الإمارات، الطائرة الخاصة التي تستقلها مع عائلتها.

وأكدت في الفيديو، الذي بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ”الطائرة المعنية هي المفضلة لديها من بين الطائرات التي ركبتها طوال حياتها“.

ولفتت إلى أنها ”لم تقم بتغيير طائرتها هذه منذ نحو 9 سنوات، خاصة أنها تخدمها وعائلتها في المسافات الطويلة“، معبرة عن إعجابها الشديد بها.