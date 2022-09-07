بعد صورة وتعليق غامض.. هل ارتبطت نادين نجيم؟

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة عبر حسابها في ”إنستغرام“، مثيرة الشكوك بشأن ارتباطها عاطفيا.

وأظهرت الصورة يد امرأة ويد رجل متشابكتين، مكتفية بتعليق غامض، جاء فيه ”لا حاجة لتبرير الواضح، فقط انتظروا“.

ووسط التهاني التي تلقتها الفنانة اللبنانية، شكك آخرون بحقيقة الارتباط، لافتين إلى أن ”الصورة قد تكون ترويجا لعمل فني مقبل“.

وكانت الفنانة نادين نجيم كشفت خلال استضافتها في برنامج ”مع الشريان“ عن موقفها من الزواج مجددا والمعايير التي أصبحت تضعها حاليا في حالة التفكير في الارتباط من جديد بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وقالت خلال اللقاء إن ”فكرتها عن الزواج تغيرت بعد تجربة زواجها الأولى التي خاضتها وهي تبلغ من العمر 27 عاما“.

وأكدت أنه ”في الوقت الحالي مقايسها للزاوج تغيرت كما تغيرت نظرتها للرجل لأنها تعلمت كثيرا من تجربتها الأولى“، لافتة إلى أن ”الخطأ يكون من الطرفين ولا يمكن أن يتحمله طرف دون الآخر“.

وذكرت أنها ”ترى ضرورة أن تكون فترة التعارف بين الطرفين أطول“، خاصة أن تجربة زواجها السابق لم تستغرق فترة تعارف سوى 6 أشهر.

وسبق أن أكدت الفنانة نجيم أن طلاقها من زوجها أخذ منها وقتًا للتفكير فيه وحسمه.

وبينت أن الأسباب تظل بينها وبين زوجها، لكنها أكدت أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق.