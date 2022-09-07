توقع وفاته.. تسجيل صوتي مثير لجورج الراسي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا مقطع صوتي منسوب للفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، أثار حالة من التعاطف، خاصة أنه توقع وفاته بحادث سير قبل حدوث الفاجعة بالفعل بأيام.

ويُسمع في المقطع صوت الفنان جورج الراسي، بحسب مصادر لبنانية أكدت ذلك، وهو يتحدث مع أحد مندوبي شركات التأمين، ويطلب منه الإسراع بإنهاء إجراءات التأمين على سيارته؛ نظرا لأنه يسير مسافات طويلة ويسافر بين البلدان ويريد إنهاء بوليصة التأمين الخاصة بسيارته.

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ولفت انتباه كل من استمع إلى المقطع أن الفنان اللبناني الراحل قال لمندوب شركة التأمين إنه يخشى أن تنقلب السيارة فيه وهو سائر على أحد الطرق، وهو ما تحقق بالفعل خلال الحادث الأليم الذي أودى بحياته.

ونشر الصحفي اللبناني خالد اسكيف المقطع الصوتي وعلق عليه قائلا ”انتشرت تسجيلات من واتساب الفنان الراحل #جورج_الراسي وذلك قبل يومين من الحادث الذي تعرّض له وهو يتحدث مع مندوب التأمين“.

وأضاف ”قال جورج في التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل: (ما بدي اطلع ع #سوريا وأنا دون تأمين لسيارتي، بدي كون مؤمن بلكي قلبت فيها للسيارة!)“.

انتشرت تسجيلات من واتساب الفنان الراحل #جورج_الراسي وذلك قبل يومين من الحادث الذي تعرّض له وهو يتحدث مع مندوب التأمين.

وقال جورج في التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل :”ما بدي اطلع ع #سوريا وانا مش مؤمّن سيارتي بدي كون مؤمن بركي قلبت فيها للسيارة!”#لبنان pic.twitter.com/VuDQyJTJ5F — خالد اسكيف (@khalediskef) September 7, 2022

يذكر أن الفنان اللبناني فارق الحياة بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق حدودي في أثناء عودته من سوريا إلى لبنان عقب إحيائه حفلا فنيا هناك، لتصطدم سيارته بحاجز أسمنتي موضوع في منتصف الطريق بشكل مفاجئ دون أن يكون هناك أي إنارة للشارع أو لافتة تحذيرية.

وفجرت فضائية ”الجديد“ اللبنانية مفاجأة مدوية بشأن وفاة الراسي، كاشفة أنه ”ظل حيًّا لمدة 30 دقيقة عقب وقوع الحادث، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة“.

وأوضحت أن ”أحد الأشخاص كان مارا على الطريق بعد الحادث، وشاهد السيارة المحطمة، فنزل من سيارته ليطمئن على السائق ليتفاجأ أنه الفنان جورج الراسي“.

وتابعت أن ”شاهد العيان التقط صورا للحادث وأرسلها إلى الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج، واتصل بها إلا أنها لم ترد على اتصالاته، مشيرا إلى أن الفنان اللبناني ظل حيًّا لنصف ساعة، أي أنه لم يمت فور اصطدامه بالحاجز الخرساني“.

وقالت القناة اللبنانية إن ”الشاهد اتهم الدفاع المدني بالتسبب في وفاة الراسي؛ بسبب أنه حينما وصل إلى مكان الحادث لم يجر أي إسعافات أولية، ولم يضع المصاب على جهاز الأكسجين“.

من جهتها، نفت مديرية الدفاع المدني في لبنان الاتهامات التي تعرضت لها بالتسبب في وفاة الراسي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تشكك في كفاءة مسعفي الدفاع المدني الذين يخضعون لدورات تدريبية باستمرار.