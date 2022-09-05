من داخل المستشفى.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إصابتها بمرض نادر، مشيرة إلى أنها أصبحت مثل ”الخروف الذي ينتظر الذبح“.

وظهرت بسمة وهبة في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ وهي على السرير داخل المستشفى وترتدي ملابس العمليات، قائلة: ”الواحد عامل زي الخروف.. معزة.. خروف داخل يتدبح.. يا رب يا كريم.. يا رب يا وفاء يرحمك (صديقتها التي ماتت مؤخرا)“.

وكتبت بسمة وهبة تعليقا ردا على سيدة عاتبتها لأنها لم ترد على اتصالاتها قائلة: ”واحدة معرفة اتصلت بيا فمردتش عليها راحت بعتالي رسالة بتعاتبني فقلت لها معلش مش قادرة أتكلم لما أقدر حكلمك، راحت ردت عليه قالت لي آه مانتي مشغولة صحيح كل يوم في بلد وبتتفسحي فعاوزه أقولها هي واللي زيها إن أي صورة على السوشيال ميديا حلوة، وراها أوقات وحشة وأي صورة فيها سعادة، وراها أوقات تعاسة وألم، صحيح ممكن أكون مسافرة بس بعمل عملية ممكن أكون مسافرة وفي عملية وفي البنج وحزينة لأن صاحبتي ماتت قبلها بيومين“.

وأضافت الإعلامية المصرية متحدثة عن صديقتها الراحلة: ”حتى وأنا في البنج وتعبانة حزينة عليها وبدعيلها، وممكن أكون مسافرة أتعالج مش اتفسح، بس بما إني مسافرة لو ماعندكيش مانع أخرج قبل العملية وأتمشى في الشارع بعد العملية لو مايضايقكيش يعني، أحب أقولك أنت واللي زيك ربنا ما يحكم عليكي يا بنتي باللي في الواحد، وأحمدي ربنا إنك مش مضطرة تسافري عشان تلاقي حل لمرض نادر من فضلكم، ارحمونا وسيبونا في حالنا أنا صاحبتي وفاء ماتت من الحسد“.