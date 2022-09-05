منهم الفنان بن ستيلر.. روسيا تحظر دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها ستمنع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم شخصيات فنية كالمخرج شون بن، والفنان بن ستيلر، ردا على العقوبات الأمريكية التي تستهدف موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، إنه ”تم اتخاذ هذا القرار ردا على العقوبات المتزايدة التي تفرضها إدارة جو بايدن بحق مواطنين روس“.

وأضافت: ”سنستمر في التصدي بحزم للأعمال العدائية للسلطات الأمريكية التي تواصل اتخاذ اتجاه معاد للروس بالتالي تدمر العلاقات الثنائية وتكثف المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة“.

ومن الممنوعين من دخول روسيا الممثل والمخرج شون بن الذي زار كييف في نهاية حزيران/يونيو لإظهار دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خضم الهجوم الروسي على البلاد.

وتضم القائمة أيضًا نجم ”زولاندر“ بن ستيلر الذي زار العاصمة الأوكرانية في حزيران/يونيو، وسياسيين وأعضاء في إدارة الرئيس جو بايدن.

وفي نهاية حزيران/يونيو، أعلنت روسيا أنها ستمنع زوجة وابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن من دخول البلاد بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أفراد من عائلة فلاديمير بوتين ولا سيما ابنتيه. ويحظر على بايدن دخول روسيا.