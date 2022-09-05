مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال

الخريف للسفر
أظهر المزيد

فن ومشاهير

منهم الفنان بن ستيلر.. روسيا تحظر دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 15:39 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 16:20 GMT

منهم الفنان بن ستيلر.. روسيا تحظر دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها ستمنع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم شخصيات فنية كالمخرج شون بن، والفنان بن ستيلر، ردا على العقوبات الأمريكية التي تستهدف

+A -A
المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها ستمنع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم شخصيات فنية كالمخرج شون بن، والفنان بن ستيلر، ردا على العقوبات الأمريكية التي تستهدف موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، إنه ”تم اتخاذ هذا القرار ردا على العقوبات المتزايدة التي تفرضها إدارة جو بايدن بحق مواطنين روس“.

وأضافت: ”سنستمر في التصدي بحزم للأعمال العدائية للسلطات الأمريكية التي تواصل اتخاذ اتجاه معاد للروس بالتالي تدمر العلاقات الثنائية وتكثف المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة“.

ومن الممنوعين من دخول روسيا الممثل والمخرج شون بن الذي زار كييف في نهاية حزيران/يونيو لإظهار دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خضم الهجوم الروسي على البلاد.

وتضم القائمة أيضًا نجم ”زولاندر“ بن ستيلر الذي زار العاصمة الأوكرانية في حزيران/يونيو، وسياسيين وأعضاء في إدارة الرئيس جو بايدن.

وفي نهاية حزيران/يونيو، أعلنت روسيا أنها ستمنع زوجة وابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن من دخول البلاد بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أفراد من عائلة فلاديمير بوتين ولا سيما ابنتيه. ويحظر على بايدن دخول روسيا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play