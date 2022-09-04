المخرجة رشا شربتجي تحذّر من أشخاص ينتحلون اسمها

حذرت المخرجة السورية رشا شربتجي من استغلال اسمها من أجل النصب على الشباب بحجة مشاركتهم في أعمال فنية مقابل أموال، مطالبة الجميع بتوخي الحذر وعدم الانصياع لهم.

وقالت ”شربتجي“ في بيان نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: ”يتم التواصل من أرقام غريبة مع مجموعة من الشباب من ممثلين وموهوبين وغيرهم منتحلين صفة واسم المخرجة رشا شربتجي، مطالبين مَن يتواصلون معهم بفيديوهات أو مبالغ مالية وغيره من التصرفات التي لا تمتّ للمخرجة رشا بِصِلة ولا تعبر عنها“.

وطالبت ”شربتجي“ الجمهور بتوخي الحذر، قائلة: ”أطلب ممن يتم التواصل معهم من أرقام غريبة مدعين أنهم رشا شربتجي ألا يتعاطوا معهم بتاتًا أو يتأكدوا منهم، علمًا بأن التواصل بين المخرجة والفنانين يتم بشكل معروف ومؤكد من المخرجة نفسها أو من شركة الإنتاج تجنبًا لأي لَبس، وبالتالي، فإن المخرجة ليس لها أي علاقة بهذه الأرقام، ولا تتحمل أي مسؤولية ناتجة عن التعامل معها.. وجب التنوية“.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، نفت المخرجة السورية رشا شربتجي الأنباء التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت باعتقالها على يد قوات الأمن السوري.

ورشا شربتجي هي مخرجة مسلسل ”كسر عضم“ الذي ناقش قضايا سورية جريئة، وأثار ضجة كبيرة، حيث وصفه الجمهور بأنه مسلسل تخطى كل الخطوط الحمراء.

وبعد ساعات من تداول الأخبار، خرجت المخرجة السورية رشا شربتجي في فيديو برفقة فريق عمل مسلسل ”كسر عضم“، لتنفي الأخبار المتداولة.