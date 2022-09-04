ياسمين صبري تكشف حقيقة "صورة ابنتها"

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، حقيقة صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع طفلة قيل إنها ابنتها.

وقالت صبري في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إن ”الصور المنتشرة هي لطفلة شاركت معها في مسلسل فرصة تانية“، حيث جسدت دور ابنة ”هبة مجدي“ في العمل.

وأكدت أن الحديث عن أن تلك الطفلة ابنتها ”عار عن الصحة“، معبرة عن اندهاشها مما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردفت: ”لو كان لدي ابنة، لماذا أخفيها؟“.

ومؤخرًا، أثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري الشكوك حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت الفنانة المصرية في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ وهي تتناول وجبة الإفطار في مطعم يطل على البحر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد أبو هشيمة وهو يتناول الإفطار في نفس المكان، مشيرين إلى ”عودتهما من جديد“ بعد فترة قصيرة من انفصالهما.

وكانت ”صبري“ انفصلت عن ”أبو هشيمة“ في أيار/مايو الفائت، في هدوء تام بعد زواج دام عامين.

وفي أول تعليق لأبو هشيمة بعد شهر من انفصاله عنها، قال إنه ”يكن لها كل الاحترام والمعزة“.

وأضاف أبو هشيمة خلال استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا“.

وتابع: ”ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية“.