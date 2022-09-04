زواج ملكي جديد في الأردن.. الأمير غازي يرتبط بأميرة بلغارية

حضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أمس السبت، تسجيل عقد قران الأمير غازي بن محمد، على الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، نقلته وكالة الأنباء ”بترا“.

وقال البيان، إن الأمير الحسن بن طلال، والأمير طلال بن محمد، حضرا أيضًا عقد القران.

وأضاف ”بهذه المناسبة، يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم غازي ويكلأهما برعايته“.

ووفق موسوعة ”ويكيبيديا“، فإن الأميرة ميريام الغازي ولدت في 2 سبتمبر/ أيلول 1963، وهي عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، وعضو في العائلة المالكة البلغارية.

وشغلت الأميرة ميريام منصب مديرة المجوهرات الراقية للعلامة التجارية الإسبانية Carrera y Carrera، وشكلت لاحقًا علامتها التجارية الخاصة MdeU في العام 2014، وفق ”ويكيبيديا“.

والأمير غازي بن محمد بن طلال من مواليد عام 1966، وهو الابن الثاني للأمير محمد، شقيق ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال.

شغل الأمير غازي منصب كبير مستشارين الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي للملك عبدالله الثاني، كما عمل مستشارًا للملك عبدالله لشؤون العشائر، ومساعدًا في الديوان الملكي الهاشمي، وكان أيضًا مستشارًا للملك الحسين لشؤون العشائر.

وعمل أستاذًا وباحثًا في عدد من الجامعات الأردنية، وكان عضوًا في مجلس التربية والتعليم (1994-2003)، وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، والرئيس المؤسس لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، وفق ”ويكيبيديا“.