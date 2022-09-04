أغلى البروشات التي ارتدتها الملكة إليزابيث الثانية

تضفي الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا بريقا إضافيا على ملابسها بإضافة ”البروش“ والإكسسورات باهظة الثمن، وهي لا تمانع من مشاركة هذه البروشات مع نساء أخريات في العائلة المالكة.

ونشر موقع “ كامبريدج نيوز“ قائمة بأغلى البروشات التي ارتدتها الملكة إليزابيث ونساء العائلة المالكة الأخرى، ومنها:

بروش كولينان الثالث والرابع

لم يرتد هذا البروش الضخم البالغ ثمنه 50 مليون جنيه إسترليني أي شخص باستثناء الملكة إليزابيث، وهو أغلى بروش للمكلة.

يتكون بروش Cullinan III and IV من قطعتي ألماس من ماسة كولينان الشهيرة، حيث كانت الماسة بأكملها تزن 3.106 قيراط عندما تم تقديمها للملك إدوارد السابع في عام 1907.

وفي العام التالي، قام صائغ هولندي بقص الماسة ووضع أكبر حجرين في الصولجان السيادي وتاج إمبريال ستيت وتم تسليم القطعتين الثالثة والرابعة إلى الملكة ماري في عام 1910 إذ تم وضعهما لاحقا في البروش.

يتكون هذا البروش من ماسة على شكل كمثرى وأخرى مربعة الشكل، ونادرا ما يتم ارتداؤه في الخارج.

بروش ”وليامسون“ الماسي

يمتلك بروش ويليامسون الماسي واحدة من الماسات الوردية النادرة في العالم، كان تم تقديم الماسة التي يبلغ وزنها 54.5 قيراط للملكة كهدية زفاف من قبل عالم الجيولوجيا الكندي، الدكتور جون ويليامسون.

وقامت شركة المجوهرات الفاخرة ”كارتييه“ بتشكيل الماسة إلى شكل زهرة عباد الشمس بأكثر من 200 ماسة، تبلغ قيمة البروش 25 مليون جنيه إسترليني.

قامت الملكة بارتداء هذه القطعة في بضع مناسبات، بما في ذلك اليوبيل الفضي وحفل زفاف الأمير تشارلز وديانا.

بروش أوراق القيقب

يأتي هذا البروش الماسي على شكل ورقة شجر، كان قدمه الملك جورج السادس في الأصل إلى زوجته الملكة إليزابيث الأم، وتم ارتداؤه لأول مرة في عام 1939 في أثناء زيارتهما الرسمية لكندا، ثم ارتدته الملكة اليزابيث الثانية لاحقًا في عام 1951.

تم تصنيع هذه القطعة من قبل شركة ”أسبري“ وهي تحتوي على العديد من الماسات المرصعة بالبلاتين، وعادة ما ترتدي الملكة هذه القطعة التي يبلغ سعرها 100 ألف جنيه إسترليني في احتفالات يوم كندا الوطني، وقد ارتدتها مؤخرًا في مؤتمر بالفيديو مع رئيس الوزراء الكندي، وقامت بإعارتها أيضا إلى كاميلا، دوقة كورنوال وكيت ميدلتون في يوم كندا الوطني لعامي 2009 و 2011.

بروش Victoria’s Wheat-Ear

قدم هذا البروش الملك ويليام الرابع إلى زوجته الملكة أديلايد من ساكس-ميننجن في عام 1830، ثم تم نقله إلى الملكة فيكتوريا في عام 1837.

تبلغ قيمة هذه القطعة 70 ألف جنيه إسترليني، وغالبا ما ترتدي الملكة إليزابيث اثنتين من قطع البروش كدبابيس على ملابسها، ولكنها ارتدتها أيضا كإكسسورات بشعرها من قبل، وفي عام 2018، ارتدتها حفيدتها الأميرة أوجيني في حفل زفافها.

بروش New Zealand Fern

تم تقديم هذا البروش المرصع بالماس والبلاتين إلى الملكة إليزابيث من قبل الليدي ألوم، زوجة عمدة أوكلاند في عام 1953، وكان الهدف من هذه القطعة تمثيل جميع نساء أوكلاند.

ارتدت الملكة إليزابيث هذا البروش في زياراتها المتكررة لنيوزيلندا، كما ارتدته أثناء حضور مباراة للعبة الرغبي في عام 2008، وارتدته كيت ميدلتون أيضا في رحلة إلى ويلينجتون، عاصمة نيوزيلندا، في عام 2014، تبلغ قيمة القطعة 25 ألف جنيه إسترليني.