ياسمين عز تهاجم الفنان محمد عطية بسبب حديثه عن المساكنة قبل الزواج

هاجمت الإعلامية المصرية ياسمين عز مواطنها الفنان محمد عطية بسبب حديثه عن المساكنة، مؤكدة أن ذلك الحديث ليس له علاقة بالعادات المصرية وأيضا الدين.

وكان عطية قال في لقاء تلفزيوني، مساء يوم الجمعة الماضي، إنه ”ضد الزواج دون مساكنة“، مشيرا إلى أن ”تزايد حالات الطلاق بسبب أنه لا تحدث مساكنة قبل الزواج“.

وقالت ياسمين خلال حلقة برنامجها، السبت، إن هناك تصريحات تم تداولها على السوشيال ميديا من قبل بعض الأشخاص – دون أن تذكر اسم محمد عطية بشكل مباشر، معربة عن غضبها واستيائها من تلك التصريحات موجهة لمروجها رسالة بالقول ”خليها لنفسك واتق ربنا“.

وأكدت الإعلامية المصرية ”أن الشعب المصري له عاداته وتقاليده، وقبل ذلك، له تعاليمه الدينية التي نشأ عليها بعيدا كل البعد عن حديث المساكنة قبل الزواج، وأن لا مساكنة قبل الزواج بعقد شرعي مشهر“.

وقالت ”إحنا هنا مش في أوروبا، ومالناش دعوة بكريستيانو رونالدو وجورجينا، وإنهما أنجبا قبل الزواج، إحنا ربنا حرَّم علينا فعل هذا قبل الزواج“.

ووجهت حديثها لمحمد عطية بطريقة غير مباشرة بالقول ”كل من يدعو بهذه الدعوات غير الشرعية، أتمنى أن يتقوا الله في تصريحاتهم، لأن كل فنان له معجبون من الشباب ويعتبرونه قدوة، فمن الممكن أن هذه التصريحات تتسبب في حدوث كارثة لو اقتنعوا بكلامه ونفذوه، فياريت تخلى الكلام ده لنفسك“.

يذكر أن عطية أرجع في لقاء تلفزيوني تزايد حالات الطلاق في الوطن العربي إلى سبب عدم المساكنة قبل الزواج، مشيرا إلى أنه مع الزواج المدني، مضيفا خلال استضافته ببرنامج ”شو القصة“ الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات ”أنا درست بالأزهر لمدة 16 عاما، ودراستي به جعلتني قويا في اللغة العربية، لكن كل دين فيه الجيد وفيه السيئ، فمثلا أنا لا أقبل القتل باسم الدين، ولا أقبل تعدد الزوجات نهائيا برغم أن هناك نصًّا قرآنيًّا يجيزه، لكنني لا أمنع أحدًا منه“.

وقال ”الزواج عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة، ولو أنا بحب إنسانة ليه المجتمع والقوانين تدخل ما بينا؟ الأنسب نتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ“.