فارس كرم يهاجم ميريام فارس خلال بث مباشر مع إيلي باسيل

واصل المطرب اللبناني فارس كرم هجومه على مواطنته الفنانة ميريام فارس، مشيرا إلى أن سبب هجومه الحاد هو استفزازها له.

وكان فارس كرم قد هاجم ميريام فارس على خلفية أزمته معها بسبب بوستر حفلهما الذي كان مقررا أن يقام بالسعودية.

وخرج فارس كرم في فيديو جديد مع الإعلامي إيلي باسيل تحدث خلاله عن أزمته مع مريام فارس قائلا: ”أنا ابن بيت، أنا تركت الفن وجيت خدمت بيي، أنا تارك الفن وقاعد مع أمي، أنا اتجوزت بنت جيرانا، أنا زلمة بالبيت وبعرف قيمة البيت، بس مع المهذب أنا أكثر إنسان طيب ومهذب، بس مع البلا تهذيب أنا أول ابن شارع خلقه الله، مع ولاد الشارع أنا ابن شارع“.

وأضاف الفنان اللبناني متحدثا عن ميريام فارس: ”هي استفزتني، بطريقة يا عيب الشوم، حبيبي لو العالم بيلبس كفوف، أنا ما بلبس كفوف خيي، استفزتني ورديت واللي بدياها تعمله، واللي بيطلع بيدها تعمله“.

ووجه فارس كرم، السبت، رسالة للفنانة التونسية لطيفة، مؤكدًا تشرفه بأن يوضع اسمه بجوار اسمها في أي عمل، معتبرًا أن ذلك يزيد من نجوميته.

وقال فارس كرم في رسالته للطيفة: “أنتِ فنانة كبيرة وأنتِ حبيبة قلبي وغالية عليي وأنا بكبر بس يكون اسمي حدّ اسمِك ومع تاريخِك اللي بشرّفني”. مضيفا: “أنت بتعرفي كتير منيح مدى تقديري واحترامي لإلك”.

من جانبها، أعربت لطيفة عن تقديرها لكرم، حيث أعادت عبر حسابها في ”تويتر“ نشر تغريدته، وأكدت أنها تبادله نفس الشعور“. وكتبت: “وأنا بحبك جداااااا، وبحترمك جدا، ربنا يوفقك في حياتك ويحفظلك أهلك وينجحك في شغلك يا حبيبي”.