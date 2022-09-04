منع محمد الترك من دخول حفل دنيا بطمة (فيديو)

تداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمنتج البحريني محمد الترك أثناء محاولة دخوله حفلا غنائيا لزوجته الفنانة دنيا بطمة، ولكن الحرس الخاص بالحفل منعه من الدخول.

وكان محمد الترك قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، مؤكدا أن أشخاصا مقربين كانوا السبب في الانفصال.

ويظهر محمد الترك في الفيديو برفقة شخص يحمل وردا أشار المتابعون أنه كان ينوي إهداءه إلى دنيا بطمة ليصالحها به، لكن الحرس منعه من الدخول، وباءت كل محاولاته في الدخول بالفشل.

وأكد متابعون أن طريقة الحرس في المنع تدل أنهم يمنعونه بأمر من دنيا بطمة.

وكشف محمد الترك مؤخرا سبب انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وأوضح الترك خلال تسجيل صوتي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته حسابات مهتمة بأخبار المشاهير، أن زواجه من ”بطمة“ استمر لعشر سنوات، تجاوزا خلالها العديد من العقبات والمشاكل بمساندة بعضهما دون الالتفات إلى أي أحد يريد الوقيعة بينهما، لكن هذه المرة أتت من أشخاص مقربين جدا لذلك كانت أصعب وأقوى مما حدث من قبل، بحسب قوله.

ونفى المنتج البحريني الأخبار التي تم تداولها عقب انتشار خبر الانفصال وهي أن الطلاق تم بعد اكتشاف الفنانة المغربية خيانة ”الترك“ لها، مؤكدا أنه لم ولن يقوم بمثل هذا الفعل لأنه يضع مخافة الله نصب عينه، ويخشاه في كل أفعاله، ويخاف الوقوع في المعصية، لذلك فالخيانة ليست موجودة في قاموسه، على حد قوله.

ومؤخرا تقدم محمد الترك بالاعتذار إلى زوجته دنيا بطمة من خلال منشور كتبه عبر خاصية ”استوري“ على حسابه الشخصي على سناب شات.

وكتب الترك في اعتذاره: ”من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي وأقول لها لا يوجد بنت تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها“.

وأضاف المنتج البحريني: ”فأنت ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنت من وقفت معي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سندا لك، ولا أستطيع أن أنسى“.