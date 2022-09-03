إليسا تكشف حقيقة تصريحاتها بشأن أدهم النابلسي

نفت الفنانة اللبنانية إليسا حقيقة التصريحات المسيئة للإسلام وغيرها المهاجمة لسوريا التي نشرت على حسابات تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها عارية تماما من الصحة.

وكانت حسابات تحمل اسم الفنانة إليسا قد نشرت منشورات تهاجم الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، تقول بطريقة ساخرة إنه سيحاسب أمام الله بسبب دفنه للموهبة التي وهبها له.

كما نشرت الحسابات تدوينات أخرى تهاجم سوريا.

وقالت إليسا في تغريدة على حسابها في تويتر: ”في موجة تصريحات خاطئة بتطلع عن لساني والمؤسف إنو من صفحات موثقة، مرة عن سوريا، ومرة عن الدين الإسلامي وأنا أكيد لا قلت هالحكي ولا بقولو ولا بدخل بتفاصيل دين أيا حدا“.

في موجة تصريحات خاطئة بتطلع عن لساني والمؤسف إنو من صفحات موثقة. مرة عن سوريا، مرة عن الدين الإسلامي وأنا أكيد لا قلت هالحكي ولا بقولو ولا بدخل بتفاصيل دين أيا حدا. تصريحاتي هيي عا صفحتي وبإطلالاتي بس وكل الباقي إشاعات مش أكتر وصفحات فقدت مصداقيتها — Elissa (@elissakh) September 3, 2022

وتابعت إليسا: ”تصريحاتي هيي عا صفحتي وبإطلالاتي بس وكل الباقي إشاعات مش أكتر وصفحات فقدت مصداقيتها“.

وكان خلاف قد دب بين إليسا وأحمد ماضي بسبب تجاهل الأولى لاسم ماضي في لقاء تليفزيوني أجرته بعد حفلها الأخير الذي أحيته بلبنان، حيث تحدثت عن الأغنية قائلة إنها من كلمات (وأشارت إلى زياد برجي) ليرد زياد قائلا إنها من كلمات أحمد ماضي، مما تسبب في غضب ماضي.

وأعلن أحمد ماضي عن مقاضاة إليسا بسبب طرحها أغنية ”أنا وبس“ التي كتبها رغم النزاع القائم بينهما، والذي أشار خلاله إلى أنه لم يحصل على حقوقه المادية كاملة، فضلا عن تشويهها للأغنية، على حد وصفه.

وتلقى ماضي انتقادات من جمهور إليسا عبر تويتر بسبب اتهامه لها بأنها لم تعطه حقوقه المادية كاملة، حيث نشروا صورة توثق توقيعه على تنازل عن الأغنية، ولم يصمت ماضي أمام هذه التعليقات، حيث رد قائلا: ”التنازلات لا تعني أنها دفعت الحقوق المادية.. وفي كلمات الأغنية لفظت كلمات وحروفا بشكل خاطئ مما يعتبر تشويها للأغنية“.