وفاة رائد الأغنية المغربية فتح الله المغاري

توفي الفنان المغربي فتح الله المغاري، مساء السبت بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، عن عمر ناهز 82 سنة، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وأكد الفنان المغربي عبد الواحد التطواني، في تدوينة له على صفحته بموقع ”فيسبوك“، خبر وفاة المطرب المغربي الشهير فتح الله المغاري.

ويعد الراحل من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية، كما بصم اسمه ضمن قائمة أشهر المطربين والملحنين وكتاب الكلمات في البلاد.

ولد المغاري بمدينة فاس (وسط) سنة 1940، واستهل مشواره الفني بشكل مبكر وتحديدًا بعد استقلال المملكة سنة 1956.

وقدم الراحل خلال مشواره الفني باقة متنوعة من الأغاني الناجحة من بينها ”والله ما أنت معانا“، و“الله على راحة“، و“رجال الله“، والتي مازالت راسخة في أذهان المغاربة.

ومن أشهر الأغاني الوطنية لفتح الله المغاري أغنية ”نداء الحسن“ سنة 1975 والتي تُصنف ضمن الأغاني التي بصمت تاريخ الأغنية المغربية خلال القرن الـ20.

وكتب المغاري هذه الأغنية الشهيرة مباشرة بعد إعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم ”المسيرة الخضراء“.

وغنّى كثير من الفنانين المغاربة من كلمات وألحان المغاري منهم الفنان عبد الهادي بلخياط، والذي أدى من كلماته أغنية في ”قلبي جرح قديم“ والتي أعجب بها عبد الحليم حافظ.

وبفضل مساره المميز يلقب المغاري في الساحة الفنية بـ“رائد الأغنية المغربية“.

ومن المرتقب أن يتم تشييع جثمان الراحل يوم الأحد بعد صلاة الظهر.