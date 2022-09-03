جواهر: محمد رمضان وميريام فارس يقلدان رقصاتي

قالت المطربة السودانية جواهر، السبت، إن هناك فنانين وفنانات يقلدون رقصاتها من بينهم محمد رمضان وميريام فارس.

وأضافت المطربة السودانية، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية المصرية ياسمين عز في برنامجها ”كلام الناس“ المذاع عبر شاشة mbc مصر:“أول ما طلعت أغنية حبيبي يا أسمريكا الصحافة قالت هل جواهر ظاهرة أم حقيقة، وبعدها قالوا مطربة الميكروباصات، ولما طرحت ألبوم حمادة وألبوم ع الكورنيش قالوا نجمة والموضوع اختلف، والحمد الله حاليًا بعمل حفلات بتكون ناجحة، لكن ساعات بيجيلي تعليقات ببقى فاهمة أن دي من فلان أو فلانة، وبيبقوا غيرانين مني“.

وتابعت جواهر: ”كنت أصمم رقصة معينة لكل أغنية أقدمها، وميريام فارس كل التحية ليها خدت مني رقصة ما وقصة الشعر“، مضيفة أن الرقصة التي يرقصها الفنان محمد رمضان فى أغنية ”نمبر وان“، رقصة من رقصاتها في الأساس، معقبة: ”هوا حمادة وأسمريكا يعمل اللي عاوزه“.

وأضافت المطربة السودانية:“الناس بتستغرب إني رجعت للساحة الفنية تاني، وبقول لهم ربنا رايد أرجع، وفيها إيه لو الأغاني بتاعتي بتشتغل في الميكروباصات الأغنية اللي متتسمعش في الميكروباص مش بتنجح“.

وأردفت ”أنا اليومين دول رجعت بقوة، وشغالة كل يوم تقريبا في حفلات نهارية، وتصلني تعليقات عارفة إنها من بعض الفنانين والفنانات بيقولوا هي رجعت تاني، طيب ربنا أراد إني أرجع تاني، وناس تقول كل يوم ع الكورنيش وحمادة وبتغني في نفس المكان، طيب هاتولي مكان تاني وأنا أروح“.

وعن قصة شعرها التي تميزت بها منذ بداياتها الفنية قالت جواهر: ”حاولت أعمل شعرى كيرلي بس الناس في الأفراح بتستغرب شكلي وبيقولوا مين دي، الضفاير بتاخذ وقت مني بشكل كبير تستغرق يوم ونص، وكنت بعمل تسع ضفاير والتركيب أصعب مرحلة من فك الضفيرة“.