رغم وفاتها.. هجوم يطال حسابات الكاتبة نوال السعداوي

تعرضت حسابات الكاتبة المصرية الراحلة نوال السعداوي، لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم وفاتها، وذلك بعد إعادة نشر فيديو لها بعنوان “الإسلام ليس الدين الوحيد في العالم” عبر حساباتها.

وأعاد حساب الكاتبة الراحلة على موقع “تويتر”، نشر الفيديو المثير للجدل، وعلق المشرف على الحساب على الفيديو، معربا عن استيائه لتواصل الهجوم على “السعداوي” رغم وفاتها.

وكشف المشرف، أنه نتيجة الهجوم الذي تتعرض له قناة نوال السعداوي على “يوتيوب” قد تتعرض القناة للإغلاق من قبل إدارة “يويتوب” نتيجة البلاغات العديدة على الفيديو الأخير المنشور لها على تلك القناة.

وطالب مسؤول حساب نوال السعداوي على “تويتر” متابعي الحساب، بمشاركة الفيديو من موقع “يوتيوب” قبل إغلاق القناة.

وأضاف: “نرجو منكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم قبل إغلاق القناة بسبب البلاغات حسب سياسة الموقع”.

حتي الان الهجوم مستمر اليوتيوب الخاصه بنوال السعداوي خصوصا بعد الفيديو الاخير .

نرجو منكم مشاركه الفيديو مع اصدقائكم قبل اغلاق القناة بسبب البلاغات حسب سياسة الموقع #نوال_السعداوي https://t.co/odD3Tk1Ecf — نوال السعداوي (@NawalElSaadawi1) September 3, 2022

وتقول الراحلة نوال السعداوي في الفيديو المسجل خلال ندوة شارك بها طلاب جامعات: “الصين فيها مليار ونصف بني آدم وليس ما يسمى دين أو معتقد ديني، ليس عندهم معتقدات فكرية أخرى، وليس عندهم إله في السماء، ويتقدمون ويناطحون في الولايات المتحدة”.

وطلبت من الطلاب “توسيع الفكر والسفر والانفتاح على العالم والأديان الأخرى”.

وقالت: “إحنا لازم نسافر لأن السفر بيفتح المخ، العالم ليس هو بلدنا ليس هو الدين بتاعنا، العالم كبير أوي، وفي مئات الأديان ومئات المذاهب، وفي مليار ونصف بدون دين وبعدين بيتقدموا”.

وواصلت حديثها “فا أنا عاوزاكم تبصوا إلى الدين بهذه النظرة، مش بقولكم روحوا أكفروا، بس بقول فكروا وبصوا للآخرين وشوفوا هما بيتقدموا ليه؟، وليه إحنا بنتخلف؟ ليه إحنا الجامعة بتاعتنا في أواخر الجامعات في العالم“.

وختمت الفيديو بالقول: “عندنا تضخم ديني، لا توجد علاقة بين الدين والأخلاق”.

يشار إلى أن الكاتبة المصرية نوال السعداوي، توفيت 22 مارس / آذار من العام 2021 عن عمر ناهز 90 عاما.

و اشتهرت ”السعداوي“ بمواقفها الجدلية وآرائها الجريئة والصادمة، ووصل الأمر حد قولها في أحد لقاءاتها إن الموت ”غير موجود“.