رئيس مهرجان الإسكندرية يرد على انتقادات قائمة "أفضل 100 فيلم كوميدي"

علق رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الناقد الفني المصري الأمير أباظة، على الجدل المثار حول قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي ألا يروق الاستفتاء للبعض.

وأثارت قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية، التي أعلنها مهرجان الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد النقاد المصريين، جدلا واسعا في مصر، بسبب ما وصفه ناشطون ”تجاهلها العديد من الأفلام الكوميدية المميزة، فضلا عن تجاهلها لفنانين كبار مثل محمد صبحي“، على حد قولهم.

وشارك في الاستفتاء على اختيار الأفلام، 32 ناقدا سينمائيا.

وقال أباظة لـ ”إرم نيوز“: ”احنا أجرينا استفتاء وكلفنا بيه ناقد محترم وهو اختار نقاد محترمين وتم الاستفتاء وأعلنت النتائج في مؤتمر صحفي وأي استفتاء يعبر عن شريحة من الناس ولا يلزم كل الناس“.

وحول الانتقادات التي وجهت للاستفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي علق رئيس مهرجان الإسكندرية: ”مش كل واحد هيكتب علي صفحته أنا ملزم بالرد عليه، احنا قلنا رأينا ومن حق كل واحد يقول رأيه ويختلف معنا، مفيش استفتاء بيرضي كل الناس ولا ملزم لكل الناس“.

وأشار الناقد المصري إلى أنه يحترم جميع الآراء، ويقدر الجميع، والاستفتاء جاء بواسطة نقاد كبار.

وتصدر القائمة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء الماضي، الفنان عادل إمام كأفضل ممثل كوميدي، وفيلم إشاعة حب للفنان عمر الشريف والفنانة سعاد حسني كأفضل فيلم كوميدي.

وانتقد العديد من الجمهور والنقاد القائمة، بسبب وجود الكثير من الأفلام التي لا تنتمي للكوميديا في الأصل، مثل ”بين السما والأرض“، كما أن القائمة تخلو من العديد من رموز الكوميديا في مصر مثل الراحلة زينات صدقي، في الوقت الذي حلت فيه الفنانة ميرفت أمين في المركز الثاني برغم أنها لا تصنف كممثلة كوميدية.