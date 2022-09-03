داعية مصري يهاجم الفنان محمد عطية بعد حديثه عن المساكنة قبل الزواج

هاجم الداعية المصري مظهر شاهين مواطنه الفنان محمد عطية بسبب حديثه عن المساكنة، واصفا حديثه بالوقاحة والدعوة إلى البغاء.

وكان عطية قال في لقاء تلفزيوني، مساء الجمعة، إنه ”ضد الزواج دون مساكنة“، مشيرا إلى أن ”تزايد حالات الطلاق بسبب أنه لا تحدث مساكنة قبل الزواج“.

وقال شاهين خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: ”كلامُك عن المُساكنة وقاحة ودعوة للبغاء ونشر الفسق والفجور في المجتمع“، مضيفا: ”افتكاساتك دي شغل تسالي لا تناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ، والبنت المحترمة بنت الناس لا تقبل إلا برجل يحفظ لها كرامتها ومكانتها وحقوقها“.

وأكد أن ”الإسلام حين شرع العقود كان الهدف من ذلك الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها، وحقوق ما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، والحفاظ علي النسل“، متسائلا: ”هل تقبل أن تعيش أختك أو ابنتك مع شخص أجنبي عيشة الأزواج تحت سقف واحد بدون عقد زواج فإن قبلت فأنت ديوث“.

وأشار إلى أن ”الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام، وليس 4200 دين كما تزعم، إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دينًا وهذا خبل، وغباء البعض ليس مسؤولية الإسلام“.

يذكر أن عطية أرجع في لقاء تلفزيوني تزايد حالات الطلاق في الوطن العربي إلى سبب عدم المساكنة قبل الزواج، مشيرا إلى أنه مع الزواج المدني، مضيفا خلال استضافته ببرنامج ”شو القصة“ الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات: ”أنا درست بالأزهر لمدة 16 عاما، ودراستي به جعلتني قويا في اللغة العربية، لكن كل دين فيه الجيد وفيه السيئ، فمثلا أنا لا أقبل القتل باسم الدين، ولا أقبل تعدد الزواج نهائيا برغم أن هناك نصا قرآنيا يجيزه، لكنني لا أمنع أحدا منه“.

وأردف: ”أنا مع الزواج المدني وأفضله، والدين ليس شرطا إذا أردت الزواج لن يفرق معي الديانة، هذا في حال أن تزوجت، لأن الزواج هو عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة، هو ما كانش موجود“.

وفسر عطية حديثه قائلا: ”يعني أنا دلوقتي بحب إنسانة، ليه ندخل المجتمع والقوانين بنا“ لترد عليه رابعة الزيات قائلة: ”تعيش معها بدون زواج.. مساكنة“، ورد عطية قائلا: ”أعتقد ده أنسب حاجة، والمساكنة أحسن ما تروح تتزوج على عمياني، وأكتر حاجة بتزود نسب الطلاق إن الناس بتروح تتزوج على عمياني، الجنس جزء مهم جدا من العلاقة، أغلب حالات الطلاق التي تحدث بسبب أنه ليس هناك توافق في العلاقة الجنسية“.

وسألته المذيعة قائلة: ”بس هذا حرام هذا زنا“ فرد عطية قائلا: ”أنا مش بتكلم عن حرام أو حلال دلوقتي أنا بتكلم في وجهة نظري وأنا ممكن أتزوج بس بعد ما نتوصل إننا ممكن نعيش مع بعض أنا مستحيل أتجوز واحدة شوفتها عجبتني حبتها فنروح نتجوز ونعيش مع بعض ونخلف دي مسؤولية كبيرة جدا“.