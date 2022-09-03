مصر.. تشييع جثمان المخرج علي عبدالخالق إلى مثواه الأخير

ووري جثمان المخرج المصري علي عبدالخالق الثرى، السبت، في مقابر عائلته بمدينة 6 أكتوبر، بعد تشييع جثمانه والصلاة عليه في مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وغاب نجوم الفن عن الجنازة، حيث لم يحضر سوى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس النقابة، والمخرج علي عمر عبدالعزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، وخالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج أشرف فايق.

كما حرصت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، على الحضور.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن المخرج الراحل، بمجموعة من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنانة حنان مطاوع، والفنان يوسف الشريف، والسيناريست عبدالرحيم كمال، والفنانة عبير صبري.

ومن المقرر أن يقام مجلس العزاء، مساء يوم الإثنين المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة.

وكان أحمد نجل شقيق المخرج المصري علي عبدالخالق أعلن وفاة عمه، الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

الجدير بالذكر أن المخرج علي عبدالخالق من أبرز المخرجين المصريين، الذين حققوا نجاحا كبيرا في السينما المصرية، وتعاون مع كبار الفنانين.