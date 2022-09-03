فارس كرم للفنانة لطيفة: يشرفني وضع اسمي بجوار اسمك

وجه الفنان اللبناني فارس كرم، رسالة للفنانة التونسية لطيفة، مؤكدًا تشرفه بأن يوضع اسمه بجوار اسمها في أي عمل، معتبرًا أن ذلك يزيد من نجوميته.

يأتي ذلك تزامنا مع أزمة البوستر الدعائي مع مواطنته الفنانة ميريام فارس، بعد الخلاف الكبير بين الثنائي، بعد انسحاب كرم من حفل كان مقررا أن يحييه بمشاركة ميريام.

وجاء انسحاب كرم بسبب حجم صورته على البوستر، الذي جاء بحجم أصغر من حجم صورة ميريام، وهو ما اعتبره كرم إهانة له، الأمر الذي أحدث حالة من الهجوم المتبادل والتراشق بالألفاظ بين الثنائي، وصلت بتوعد ميريام فارس بمقاضاة فارس كرم بعد هجوم الأخير عليها والتي اتهمته فيه بـ“الطعن في شرفها“.

وقال فارس كرم في رسالته للطيفة: “أنتِ فنانة كبيرة وأنتِ حبيبة قلبي وغالية عليي وأنا بكبر بس يكون اسمي حدّ اسمِك ومع تاريخِك اللي بشرّفني”. مضيفا: “أنت بتعرفي كتير منيح مدى تقديري واحترامي لإلك”.

انتِ فنانة كبيرة وانتِ حبيبة قلبي وغالية عليي وانا بكبر بس يكون اسمي حدّ اسمِك ومع تاريخِك اللي بشرّفني 😘 وانت بتعرفي كتير منيح مدى تقديري واحترامي لالك 🙏🏽@latisol — Fares Karam (@fareskaram) September 2, 2022

من جانبها، أعربت لطيفة عن تقديرها لكرم، حيث أعادت عبر حسابها في ”تويتر“ نشر تغريدته، وأكدت أنها تبادله نفس الشعور“. وكتبت: “وأنا بحبك جداااااا، وبحترمك جدا، ربنا يوفقك في حياتك ويحفظلك أهلك وينجحك في شغلك يا حبيبي”.

وانا باحبك جداااااا وباحترمك جدا ربنا يوفقك فى حياتك ويحفظلك اهلك وينجحك فى شغلك ياحبيبي 🙏🙏🙏🙏❤️ https://t.co/HQx9vynpDB — Latifa Al-Tunisia (@latisol) September 2, 2022

ورأى مغردون أن توقيت رسالة كرم للفنانة لطيفة، هجوم بطريقة غير مباشرة على الفنانة ميريام فارس، على خلفية أزمتهما الأخيرة بسبب البوستر الدعائي للحفل الذي كان سيجمعهما في السعودية.

وتفاعل حساب باسم “نجود” مع التغريدة، مطالبا لطيفة بعدم الانسياق والدخول على خط الأزمة بعد رسالة فارس كرم لها، إذ كتبت: “أتمنى منك يا لطيفة تبقي بعيدة عن القيل والقال اللي ماله داعي أحسن خليك راقيه دائمًا”.

اتمنى منك يالطيفة تبقى بعيده عن القيل والقال اللي ماله داعي احسن خليك راقيه دائماً — ‏نجود🫡 (@nojoudalsharif) September 2, 2022

فيما كتب حساب باسم خالد وذكر فارس كرم وميريام فارس ووجه لهما رسالة بالقول: “حبيتك، أبعدوا لطيفة عن مشاكلكم لأنكم لو تقعدون مليون سنة ما راح توصلون لأرشيفها”.

حبيتك ❤️ ، أبعدوا لطيفة عن مشاكلكم لأنكم لو تقعدون مليون سنة ما راح توصلون لأرشيفها — Khalid |🇸🇦 (@khalid_7gh) September 2, 2022

بينما هاجمت غروب، فارس كرم، موجهة له رسالة قائلة: “المحترم محترم مع الجميع مش مع ناس وناس يا فارس كرم، على فكرة أنا بعتبر صوتك أهم بكتير من صوت ميريام بس الأخلاق شيء تاني”، مضيفة: “أنت غلطت بحق ميريام ما بدا الشغلة كل هالقد لأن تلقائيًا مبين إنك أفضل كفنان بس بردة فعلك بصراحة أنت أسأت لنفسك قبل ما تسيء لميريام فارس”.