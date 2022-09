الأضخم إنتاجيا.. "أمازون برايم" تطلق مسلسل "خواتم السلطة"

يشكل إطلاق مسلسل ”سيد الخواتم: خواتم السلطة“، الذي يعتبر العمل الأكبر إنتاجيا وتكلفة في العالم والمأخوذ عن سلسلة الأفلام الشهيرة ”سيد الخواتم“، الحدث الأبرز هذا الأسبوع في الأوساط السينمائية والفنية العالمية.

وبلغت موازنة إنتاج مسلسل ”The Lord of the Rings: The Rings of Power“ (سيد الخواتم: خواتم السلطة) مليار دولار.

وسبق إطلاق المسلسل، الجمعة، جدل واسع وردود فعل متباينة وتحديدا منذ أن بثت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي له.

ويجري إطلاق المسلسل عبر منصة ”أمازون فيديو برايم“ التلفزيونية، في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم.

ويلقي ”خواتم السلطة“ الضوء على فترة ما من تاريخ خيالي أراد المخرج تصويره بطريقة مميزة وإبهار درامي، جعل النقاد يصفونه بأنه ”إنجاز لافت ونقلة كبيرة في مجال الدراما التاريخية الخيالية“، بحسب ما أورده تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.

تدور أحداث المسلسل في ”العصر الثاني، وهي فترة تاريخية خيالية للكون اخترعها كاتب السيناريو رونالد تولكين على اعتبار أنها تدور قبل 4000 عام من ثلاثية الفيلم التي أخرجها بيتر جاكسون“.

ورغم الانتقادات التي واجهتها السلسلة الجديدة خصوصا في طغيان الصور والمشاهد المبتذلة وفق ما نشرته مجلة ”تايم“، إلا أن ”خواتم السلطة“ حظي حتى الآن بتعليقات إيجابية وردود فعل نقدية مشيدة بما اعتبرته ”عملا فنيا راقيا، ونقلة في مجال الأزياء الباهظة والديكورات والمؤثرات الخاصة، وكذلك أداء بطل المسلسل مورفيد كلارك في دور جالادريل“.

وتوحي المؤشرات الأولية ”بموسم مذهل وناجح“، إذ استوفى العمل الدرامي كل مقاييس الإثارة البصرية وكان نصا وإخراجا عملا مثيرا للإعجاب.

ويرى عدد من النقاد أن عرض مسلسل ”خواتم السلطة“ لم يكن فقط تقليدا أو نموذجا مصغرا لفيلم ”سيد الخواتم“، ولكنه يعود بأسلوب إخراجي مميز إلى أساطير العصر الثاني الملحمي من تاريخ ”ميدل إيرث“ أو الأرض الوسطى للكاتب تولكين.

ويحتل الكاتب مركز الصدارة في هذه الدراما المستلهمة من أحداث روايتي الهوبيت وسيد الخواتم والتي تدور أحداثها قبل آلاف السنين.