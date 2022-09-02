مصر.. وفاة المخرج علي عبد الخالق بعد معاناة مع السرطان

أعلن أحمد عبد الخالق نجل شقيق المخرج المصري علي عبد الخالق وفاة عمه، اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب أحمد عبد الخالق منشورا عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ قال فيه: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي الأستاذ علي عبد الخالق، توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان، ماتت القدوة ومات الخلق“.

وأضاف ابن شقيق علي عبد الخالق: ”اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره“.

وكان المخرج علي عبد الخالق قد كشف تطورات حالته الصحية مؤخرا في مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي، في برنامج ”التاسعة“، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: ”بدأت في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة لمواجهته، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة.

وعن أماكن الإصابة أوضح عبد الخالق: ”في إيدي وكتفي الشمال وبقت حركتها صعبة ومؤلمة جدا، وفي الرئة وعظم الحوض والفخذ اليمين“.

الجدير بالذكر أن المخرج علي عبد الخالق من أبرز المخرجين المصريين، الذين حققوا نجاحا كبيرا في السينما المصرية، وتعاون مع كبار الفنانين.