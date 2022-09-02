من هو الكوميدي المغربي الراحل نور الدين بكر؟

رحل الفنان الكوميدي المغربي الشهير نور الدين بكر، اليوم الجمعة، عن عالمنا عن عمر ناهز 70 سنة، بعد مسار حافل على خشبة المسرح والتلفزيون.

ويعد الراحل، وهو من مواليد مدينة الدار البيضاء، سنة 1952، أحد أبرز الفنانين المغاربة الذين عملوا في المجال المسرحي في المملكة، كما كانت له بصمة خاصة في الدراما التلفزيونية.

البدايات

ولج نور الدين بكر، عالم التمثيل في سن مبكرة، وبدايته الفنية الرسمية، كانت العام 1967، مع مسرح ”الهواة الأخوة العربية“، والذي كان يشرف عليه آنذاك الفنان المغربي الراحل عبد العظيم الشناوي.

وكان هذا المسرح في تلك الفترة ”مدرسة فنية“ تخرج منها عدد كبير من الممثلين المغاربة.

ورغم أن الراحل كان يتمتع بحس كوميدي إلا أنه كان مبدعًا في الأدوار الدرامية والتراجيدية في زمن الأبيض والأسود وكذلك في عصر الألوان.

وقدم نور الدين بكر، دورًا رائعًا في فيلم ”الزفت“ العام 1984 برفقة كوكبة من النجوم المغاربة، لتتوالى بعدها مجموعة من الأفلام الناجحة والتي برع فيها بكر، مثل: ”هكذا أريد“ و“السطاجير“ و“غرام وانتقام“ و“حبائل العنكبوت“ و“عمي“، وغيرها من الأعمال.

ومن المسلسلات التي قدمها بكر، ولاقت ترحيبًا وإعجابًا في الوسط الفني ولدى الجمهور مسلسل ”سرب الحمام“ العام 2000 مع النجم المغربي رشيد الوالي، و“المصابون“ و“مقطوع من شجرة“ العام 2015، و“ساكن ومسكون“ في العام 2017.

فترة ذهبية ولعنة المرض

وعاش نور الدين بكر، فترة ذهبية خلال أعوام التسعينيات مع فرقة ”مسرح الحي“ الذي قدم معها أفضل المسرحيات، والتي اعتبرت الأروع في تلك الفترة من بينها: مسرحية ”شرح ملح“، و“حب وتبن“، العام 1998.

وفي تلك الفترة كان عشاق السيتكومات الرمضانية والأعمال الكوميدية ينتظرون جديد الفنان نور الدين بكر، ولعل أشهرها سيتكوم ”الهاربان“ برفقة الفنان محمد الخياري.

وتوالت الأعمال الفنية للكوميدي بكر، ليكون آخرها، العام 2019، وهو فيلم سينمائي كوميدي تحت عنوان ”براكاج بالمغربية“.

وعانى الراحل خلال الأعوام الأخيرة من سرطان الحنجرة، الذي أبعده عن الساحة الفنية.

وكان آخر ظهور للفقيد خلال الموسم الرمضاني الأخير؛ حيث شارك في سيتكوم ”زنقة السعادة“ برفقة صديقه محمد الخياري.

ونعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الفنان نور الدين بكر، اليوم الجمعة، كما سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة بكر، وأعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الحداد على روح الفقيد.