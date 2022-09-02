وفاة الفنان الكوميدي المغربي نور الدين بكر

توفي الفنان الكوميدي المغربي نور الدين بكر، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 70 سنة، بعد صراع طويل مع المرض

وكانت الحالة الصحية للفقيد قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى.



وبصم بكر اسمه ضمن قائمة أشهر الكوميديين المغاربة، حيث عاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة ”مسرح الحي“ الذي قدم معها أفضل المسرحيات والتي اعتبرت الأفضل في تلك الفترة من بينها مسرحيتا ”شرّح ملّح“ و“حب وتبن“ سنة 1998.

وقدم نور الدين بكر أيضاً مجموعة من الأعمال التلفزيونية الناجحة والمسلسلات والسيتكومات الجميلة.

وكان آخر ظهور للفقيد خلال الموسم الرمضاني الأخير؛ حيث شارك في سيتكوم ”زنقة السعادة“.

والراحل هو من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1952 وتحديداً في حي ”درب السلطان“ الشهير.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة بكر، وأعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الحداد على روح الفقيد.

وكتب الفنان المغربي محمد الخياري في تدوينة على حسابه في ”فيسبوك“: ”استيقظت الساحة الفنية على مصاب جلل صباح الجمعة، لقد فارقنا الأستاذ والرائع والأب الروحي للكوميديا في المغرب سيدي نور الدين بكر إنا لله وإنا إليه راجعون“.



بدوره قال الفنان المغربي رشيد الوالي في منشور عبر ”الفيسبوك“: ”ببالغ الحزن والدموع علمت بخبر وفاة الفنان نور الدين بكر هذا الصباح، ما عساني أقول وما عساني أفعل؟ لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وأضاف الوالي ”(..) عملت مع نور الدين بكر قليلا. لكنني تعلمت منه الكثير، مازالت عبارته الشهيرة مشيتي فالخسران أحمادي تتداول لحد اليوم. قفشات ومستملحاته وخفة دمه كان لها الدور الكبير في محبة الناس له، وفي نجاح معظم الأعمال التي شارك فيها“.



واستطرد: ”وبموت يغيب واحد من أعلام الفن الكوميدي في المغرب. لكنها الحياة كل واحد فينا يقول كلمته ويرحل. البقاء لله“.

وكتب الفنان المغربي عبد الرحيم الغزواني: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان نور الدين بكر في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه واجعله من أهل الجنة يا رب“.