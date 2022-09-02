الفنانة هيام صبري: حققت حلم التمثيل في الإمارات

قالت الفنانة المصرية هيام صبري، إحدى شخصيات الفيلم الإماراتي ”خلك شنب 2″، إنها حققت حلمها وأصحبت ممثلة في الإمارات.

وأوضحت أن دخولها مجال التمثيل في الإمارات جاء مصادفة بقولها: ”لأنني كنت أعمل هنا كبروديوسر، رغم أن بداياتي الفنية كانت في فيلم مع فريق من الجامعة الأمريكية بدبي بعنوان (موعد صلاة)“.

وأضافت لـ“إرم نيوز“: ”شارك فيلم (موعد صلاة) في مهرجان دبي السينمائي، ثم فيلم (قرب الموعد)“.

واستطردت: ”الحمد لله ربنا أكرمني وحققت حلمي وحصلت على الفرصة هنا في دبي، وحالياً أشارك بدور رئيسي في الفيلم الإماراتي (خلك شنب 2) كوجه جديد، وأحب تجسيد الشخصيات الجريئة وغير المبتذلة ولن أجسد أدوار إغراء“، وفقا لقولها.

وأكدت هيام صبري أن ”السينما الإماراتية ليست متأخرة وتعمل بشكل جيد جداً، وأنتجت في العامين الماضي والحالي بشكل كبير، وفي الأيام المقبلة هناك أعمال قوية، لكن ما ينقص السينما هو الميزانيات، رغم وجود مواهب كبيرة“.

وكشفت عن ملامح شخصيتها في ”خلك شنب 2“: ”شاركت بشخصية جانج وهو دور أكشن، ومن المفترض أنني أطارد الشخصيات الرئيسية ومراقبتهم، وأحاول طوال الوقت التحفظ عليهم لخوض مهمة معينة“.

وهيام صبري ممثلة ومنتجة مصرية احترفت التمثيل والإنتاج الفني في الإمارات، وشاركت في مهرجانات سينمائية.