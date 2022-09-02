جويل حاتم: يتهمونني بـ"قتل" جورج الراسي.. ولجأت للسفارة الأمريكية

كشفت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، أن البعض يتهمها بأنها وراء ”مقتل“ طليقها الفنان جورج الراسي، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير مروع، السبت الماضي.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها جويل عبر خاصية ”الستوري“ على حسابها في تطبيق ”واتساب“، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لقناة ”إل بي سي“ اللبنانية.

وجاء في التدوينة: ”شكرا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف“.

وأضافت: ”تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا“.

وكانت جويل، كشفت في وقت سابق، عن ”وجود علاقة“ بين طليقها الفنان الراحل جورج الراسي، وزينة المرعبي الفتاة التي كانت برفقته أثناء الحادث، ولقيت مصرعها أيضا.

وأضافت طليقة جورج الراسي في أول لقاء إعلامي بعد وفاته: ”الله يرحمها زينة أصلا ما بعرفها، اللي سمعته إنها مطلقة ومن حقها تعيش حياتها، وأنا متأكدة إن جورج كان هيتجوزها.. هي شخصية جيدة وأم جيدة، وكان في علاقة حب بينهم“.

وكشفت جويل حاتم مؤخرا سبب غيابها عن جنازة الراسي، مؤكدة أن ”أهلها منعوها من الحضور حتى لا تنهار وتزيد آلام أسرته“.

وقالت في فيديو نشرته عبر خاصية ”الستوري“ على تطبيق ”واتساب“، إنها ”حزينة للغاية ومكسورة بسبب فقدانها جورج، وهي خسارة لا تعوض“، حسب وصفها.