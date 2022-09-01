بعد غياب.. الفنان المصري حمادة هلال يعود للسينما بفيلم "جنب الحيط"

أعلن الفنان المصري حمادة هلال عن عودته للسينما من خلال فيلمين جديدين يجري التحضير لأحدهما الآن وهو بعنوان ”جنب الحيط“، وذلك بعد غياب.

وقال حمادة هلال في لقاء مع برنامج ”et بالعربي“: ”أنا اتعطلت في السينما فترة لكن إن شاء الله راجع قريب بفيلم من تأليف صديقي المؤلف والمخرج والممثل الكبير كريم فهمي، وهو ليه اسم مؤقت (جنب الحيط) لكن هيكون ليه اسم تاني إن شاء الله، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور“.

وأعلن حمادة هلال عن بدء تحضيره للجزء الثالث من مسلسل ”المداح“ الذي حقق نجاحا كبيرا في جزأيه الأول والثاني موضحا: ”إن شاء الله فيه المداح 3 وانتظروا فيه مفاجأة كبيرة، والله يعين المؤلف والمخرج لأن الموضوع فعلا صعب“.



في سياق آخر، طرح الفنان حمادة هلال منذ ساعات أغنية جديدة بعنوان ”تكا تكا“ وهي من إنتاج مواطنه وليد منصور في أول تعاون بينهما، ويسلط الضوء خلالها على الأب المستهتر.

وعلق حمادة هلال على الأغنية بقوله: ”أغنية تكا تكا كان من المفترض أن أطرحها منذ 4 أشهر ولكن تعطلت بسبب صعوبة فكرتها، وقمت بتصوير أغنية ”صاحبي“ في أمستردام، وفي هذه الفترة وجدت وليد منصور يحدثني عن فكرة جديدة لتنفيذ الفيديو كليب الخاص بها وبالفعل وافقت وقمنا بتصويرها“.

وتابع الفنان المصري: ”الأغنية ليست مخصصة للأطفال فقط هي تصلح لكل الأعمار، وسيجمعني فيلم بالمنتج وليد منصور الفترة المقبلة ولكن توقف العمل على المشروع قليلا بسبب انشغالي بأعمال أخرى وسنقوم بتنفيذه قريبا“.