بعد الإعلان عن عدم إزالته.. قرار جديد صادم بشأن منزل الفنان طلال مداح

صرحت الجهات الرسمية في السعودية، اليوم الخميس، بمعلومات مفاجئة حول مصير منزل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، وذلك بعد أن أعلن أفراد من عائلة الفنان صدور استثناء لمنزله من قرار إزالة العشوائيات في محافظة جدة.

وبعد أن صرحت عائلة الفنان الراحل طلال مداح في تموز/ يوليو الماضي، بأن أمانة محافظة جدة استثنت منزله من قرار إزالة العشوائيات، أعلن مسؤول سعودي اليوم أن المنزل لم يُستثن من القرار.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، نفت أمانة محافظة جدة استثناء منزل الفنان طلال مداح من أعمال الإزالة، حيث يقع المنزل بحي الروابي بطريق مكة القديم، وحيث إن الحي تم إخلاء سكانه وقطع التيار الكهربائي عن المنازل؛ تمهيداً لإزالته وهو ضمن الـ32 حيًا الجاري إزالتها بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد البقمي: ”لم يُستثنَ منزل الفنان طلال مداح، ولكن تم تأجيل إزالته لحين دراسة وضعه من قبل لجنة الأحياء العشوائية“.

وكان الإعلامي السعودي أحمد العرفج، أعلن في تموز/ يوليو الماضي عبر برنامج ”يا هلا“ على قناة ”روتانا خليجية“ إرسال لجنة الإزالة التابعة للأمانة في محافظة جدة رسالة له، تبلغه بصدور قرار بإيقاف إزالة منزل الفنان طلال مداح.

وقال ”العرفج“ إنه ”تمت متابعة إجراءات إيقاف إزالة منزل الفنان الراحل على عدة مستويات، بدءا من تفاعل لجنة الإزالة مع المناشدات الإعلامية لاستثناء المنزل إلى أمين جدة ووزير الثقافة، اللذين تابعا موضوع المنزل أولا بأول“.