اتهمته بالتسبب بوفاة شقيقها.. وزير الأشغال اللبناني يرد على نادين الراسي

علق وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، على هجوم الفنانة نادين الراسي عليه، واتهامه بالتسبب في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، بسبب إهماله في إزالة الحاجز الأسمنتي الذي اصطدمت به سيارة شقيقها، مشيرًا إلى ”أنه يقدر حالة الحزن التي تعيش فيها العائلة“.

وفقاً للقانون وللصلاحيات المنوطة بوزارة الأشغال العامة والنقل قمنا بتكليف لجنة مختصة من المديرية العامة للطرق والمباني مهمتها دراسة وضعية الأشغال المنفذة من قبل مجلس الإنماء والاعمار في المصنع (مسرب الشاحنات) ومدى مطابقتها لعوامل السلامة العامة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة pic.twitter.com/b55D6xT57k — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 31, 2022

وقال حمية خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”هذا الموضوع أخذ جدلًا كبيرًا من الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث سير كسائر العائلات اللبنانية من الحوادث اللي بتصير على الطرقات“.

وأوضح وزير الأشغال اللبناني: ”فيه ثلاث أركان أساسية بتكون عامل أساسي في حوادث السيارات، الركن الأول هو الطرقات، والركن الثاني هو السائق، والركن الثالث السيارة، وكل طرقات لبنان تعاني من المشاكل، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تستلم ولم تلتزم ولم تشرف، وبالتالي اتخذنا إجراءات يوم الإثنين الماضي لمعرفة تفاصيل الحادث، ولمعرفة أين يوجد هذا الملف“.

وأكد حمية: ”لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان، على الأقل نخفف منها ومن وجع الناس“.

وكشف الوزير اللبناني عن الإجراء الذي اتخذه تجاه الحوادث قائلًا: ”الإجراء الأول هو الكشف على ذلك الطريق، وسيتبعه الكشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به إلى النهاية، ولم ولن أغطي على أحد وليأخذ التحقيق مجراه.. واتخذت المسار العلمي القانوني للكشف على أعمال، أنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي إلى أبعد حدود، ويجب على كل مذنب أن ينال عقابه وفق القانون“.

وكانت نادين الراسي قد شنت هجومًا على وزير الأشغال اللبناني خلال جنازة شقيقها، مشيرة إلى أنها علمت أن حادث شقيقها ليس الأول بسبب هذا الفاصل الأسمنتي، حيث نشرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك 3 أشخاص لقوا حتفهم في عام 2016 بسبب هذا الحاجز.

واستنكرت الفنانة اللبنانية في حديث رصدته وسائل إعلام لبنانية أثناء الجنازة، قيام وزارة الأشغال بوضع حواجز حمراء أمام الحاجز الأسمنتي بدلًا من إزالته لتفادي الحوادث، مؤكدة أن هذا دليل على استخفاف الحكومة بأرواح اللبنانيين، وفق تعبيرها.