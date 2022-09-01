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منوعات

فرح الهادي: ندمت على أدوار قدمتها وفرص خسرتها
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 12:05 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 13:45 GMT

فرح الهادي: ندمت على أدوار قدمتها وفرص خسرتها

كشفت الفنانة الكويتية فرح الهادي عن ندمها على أدوار لعبتها خلال مسيرتها الفنية في عدد من الأعمال الدرامية. وصارحت "الهادي" متابعيها، خلال توجيه سؤال لها عبر

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المصدر: إرم نيوز

كشفت الفنانة الكويتية فرح الهادي عن ندمها على أدوار لعبتها خلال مسيرتها الفنية في عدد من الأعمال الدرامية.

وصارحت ”الهادي“ متابعيها، خلال توجيه سؤال لها عبر ”سناب شات“ عما إذا كانت قد ندمت على امتهان التمثيل، لافتة إلى أنها ندمت على اختيارات لها في التمثيل وليس على المهنة.

وأكدت كذلك على ندمها على فرص لأداء أدوار عرضت عليها و“ضيعتها“، وفق تعبيرها، لافتة إلى أنها لم تكن تتعامل مع مهنة التمثيل بشكل جاد في السابق.

وقالت ”الهادي“ إنها في بداية تمثيلها تعاملت مع المهنة كمورد رزق خلال الفترة الجامعية لتمرير مصاريفها الشخصية، لكنها وبعد نضوجها بدأت بالعمل على نفسها كممثلة.

وأوضحت أن عروضا تلقتها في الفترة الحالية لعدد من الأعمال الدرامية، لكنها لم تجد نفسها فيها، مشددة على أنها ترغب بالتمثيل ليس فقط لأجل التمثيل بل تطمح لأكثر من ذلك.

2022-09-فرح

واعتبرت الفنانة الكويتية أن أفضل ما قدمته لنفسها هو عملها كـ“بلوغر“ و“إنفلوانسر“ على مواقع التواصل.

وكان آخر ظهور لفرح الهادي في مسلسل ”بين إيديك“ عام 2021.

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