هنا الزاهد تنتقد ممثلا روج مقطعا مسيئا لها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد حقيقة سبها لمجموعة من جمهورها، بسبب رغبتهم في أخذ صور معها، مشيرة إلى أن الفيديو من أحد مشاهد مسلسلها الأخير ”حلوة الدنيا سكر“.

وتعرضت هنا الزاهد خلال الساعات الماضية لهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو وهي ترفض التصوير مع مجموعة من الشباب، قائلة ”أنتم حمير.. قلت لكم مش عايزة أتصور“.

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

ونشرت هنا الزاهد الفيديو الحقيقي الذي يؤكد أنه مشهد من المسلسل، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام وعلقت عليه قائلة ”علشان أخلص من موضوع الفيديو المنتشر.. الممثل اللي معايا في المشهد مصوره بموبايله ومنزله كأنه حقيقي“.

ووجهت هنا الزاهد رسالة إلى الممثل الشاب قائلة ”أنا مش فاهمة استفدت إيه إنك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده؟ ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر، وياريت نركز.. مش كل حد ينزل حاجة تتصدق“.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد كان فيلم ”بحبك“ الذي لعبت فيه دور البطولة النسائية إلى جانب الفنان تامر حسني، وحقق نجاحا كبيرا خلال عرضه.