الفنان عمار آل رحمه: الإمارات لديها سينما حقيقية

قال الفنان عمار آل رحمه إن الإمارات لديها ”سينما حقيقية“، مؤكداً ضرورة اقتران الميزانيات الكبيرة المخصصة لبعض الأفلام بالإدارة الفنية الكفوءة.

وفي ما يتعلق بدوره في الفيلم الإماراتي ”خلك شنب 2″، قال آل رحمه لـ“إرم نيوز“: ”دوري في شخصية غنوم (بطل الفيلم)، شخصية عاطفية بسيطة ورومانسية، يحب أصدقاءه ويتأثر بالأفلام الهندية، ولذلك يقع في حب البطلة الهندية بالجزء الأول من الفيلم، بعد أن يتزوج منها دون نية أو قصد“.

وعن الفرق بين التمثيل على منصات التواصل والسينما والدراما، أوضح الفنان الإماراتي: ”الفرق كبير ولكل منصة قوانين وأساسيات وطرق من ناحية أداء وأفكار وطرح، والهدف من محتواي على السوشيال ميديا ومنصات الديجيتال هو ترفيه المتابعين وتسليتهم وإبراز موهبتي“.

وكشف عن تأثر الإنتاج السينمائي والدرامي نحو عمل مقاطع الفيديو على منصات التواصل: ”إلى الآن السينما منصة لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن لا ندري قد تتغير الأحوال في المستقبل“.

وأرجع أسباب تأخر السينما الإماراتية إلى ”قلة الإنتاج، ولكن ثمة تحسن ملحوظ في إنتاج وتنويع وصعود السينما الإماراتية وتطورها كما رأينا في الأفلام الأخيرة التي تم طرحها في السينما الإماراتية مقارنة ببقية السينمات الخليجية“.

وتابع آل رحمه: ”هناك دعم إعلامي جيد للسينما الإماراتية، ما يساعد في توسعها ويزيد من طموح السينما للارتقاء والوصول للعالمية، ولكن نطمع بالمزيد من الدعم من خلال التغطيات والأخبار التي تخص السينما الإماراتية وإعلامنا شريكنا في النجاح والداعم الأول“.

وأكد وجود ”سينما حقيقية“ في الإمارات، مضيفاً: ”لدينا أمل في مستقبل السينما الإماراتية، لأننا نلحظ اهتمام الجمهور الإماراتي وتعطشه لمشاهدة أفلام من بلده، تروي قصصا من مجتمعه وتحاكي واقعه أو خيالات تمس شخوص مجتمعه وفكره“.

واستطرد الفنان عمار آل رحمه: ”إذا كانت هناك ميزانيات كبيرة للإنتاج الفني دون نتيجة واضحة من حيث الانتشار، فهذا يعني سوء إدارة في تسويق الأعمال الفنية، وعدم إدارة ميزانية العمل بالشكل الصحيح، وذلك لضرورة حصول التسويق لها على نصيب كبير منها“.