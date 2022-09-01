الراقصة هندية تكشف سبب خلعها للحجاب

كشفت الراقصة المصرية، هندية، سبب خلعها للحجاب وعودتها للفن مرة أخرى بعد 7 أعوام من قرارها، مشيرة إلى أن ”زوجها تركها لأنها لم تنجب أطفالا، فقررت بعدها العودة للفن“.

وكانت الراقصة هندية أعلنت اعتزالها الفن وإرتداء الحجاب، لتعود بعدها بأعوام وتعلن ”خلعها للحجاب وتراجعها عن قرار الاعتزال“.

وأوضحت هندية، خلال استضافتها مساء الأربعاء ببرنامج ”تقدر مع الغيطي“ المذاع عبر شاشة ”الشمس“ المصرية ”أنا مش هخبي.. أنا كنت متزوجة ولم يرزقني الله بأطفال، فزوجي انفصل عني لأنه كان يريد أطفالا، وبعدها جلست بالمنزل فترة طويلة بمفردي، فالجميع نصحني بأن أعود للعمل أو أشغل نفسي بأي شيء“.

وأضافت ”أسست عملا خاصا بي، ولكن للأسف تعرضت للنصب، فقالوا لي انت طيبة مالكيش في البيزنس، ارجعي للفن تاني، وانا قولتلهم إنهم يريدونني بشكل معين، ويريدون أن أعود كراقصة وأرتدي ملابس مكشوفة، وأنا في هذا الوقت كنت أديت فريضة الحج، وعملت 11 عمرة، فقلت لهم مش هينفع، أنا بس هخلع الحجاب وأبين شعري“.

وتابعت ”من خلال خبرتي في الحجاب .. إذ إنني ارتديت الحجاب لمدة 7 سنين، اكتشفت أن الموضوع قلب مش إيشارب، يعني ممكن أرتدي إيشارب والدنيا كلها تبقى في حتة تانية.. وممكن ابقى كدة وربنا فعلا رب قلوب“.

وكانت هندية، أعلنت أنها ”كانت تشعر بالضيق بسبب ارتدائها بدلات الرقص“.

وأوضحت في مداخلة تليفزيونية سابقة ”اعترضت على الرقص عشان كنت بعري جسدي، وكنت بتضايق جدا بسبب الموضوع ده، لكن الرقص في حد ذاته فن جميل جدا ”.