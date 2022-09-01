الفنانة المصرية ساندي تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

كشفت المطربة المصرية ساندي سبب غيابها عن التمثيل بعدما قدمت أكثر من عمل حقق نجاحا ملحوظا، مشيرة إلى أن المنتجين لم يعودوا يطلبونها.

وأضافت ساندي خلال استضافتها ببرنامج ”مساء الإمارات“ المذاع عبر قناة الظفرة: ”مفيش مسلسلات بتتعرض عليا، لكن بما إني كنت بطلة طول الوقت ممكن بالنسبة للمخرجين أكون بفكر في بطولة“.

وتابعت ساندي: ”لدي أفكار كثيرة لأعمال، فأنا أملك القدرة في ابتكار أفكار جيدة، وهذا ما أقوم به خلال الفترة الماضية، حيث أضع أفكار الكليبات التي أصورها، وتحقق نجاحا“.

وردت ساندي على سؤال حول ندرة ألبوماتها الغنائية قائلة: ”أنا كنت بعمل ألبومات قليلة، لكن كنت بصور كل الألبوم، فكنت موجودة طول السنة“.

وأضافت ”في الـ 3 أو 4 سنين اللي فاتوا، حصلت متغيرات في السوق كانت لازم توقفني، لإن الذوق إتغير وظهرت المنصات والاتجاه بقى للديجيتال أكثر، لكن أنا أكثر فنانة نشيطة في المطربات الموجودات“.

وحول آخر أغنياتها ”صحاب زمان“ التي تتشابه مع أغاني المهرجانات قالت: ”أنا بفهم في نوع موسيقى معين هو الروك، ولما كلموني لقيت إنهم عايزين يعملوا دمج بين الأنواع التريند حاليا زي الراب، وأغاني البوب اللي انطفى مؤخرا، وعشان كدا مكانش عندي تردد، ولقيته مش مختلف عن خطتي“.