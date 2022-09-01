دنيا سمير غانم تحقق أمنية والدها بعد وفاته

أعلنت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن وقوفها على خشبة المسرح لأول مرة من خلال عمل مسرحي بعنوان ”آنستونا“، يعرض خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أن وقوفها على المسرح كان من أمنيات والدها الفنان الراحل سمير غانم.

وقالت دنيا سمير غانم خلال حلولها ضيفة على راديو ”إنرجي“، مساء الأربعاء: ”هذه أول مرة في حياتي أقدم مسرح، وهو عمل محتاج مجهود.. والمسرحية موسيقية كوميدية، واسمها آنستونا، بعدما كان اسمها روحي أنا“.

وأشارت إلى أنها ”كانت ترغب منذ فترة طويلة بتقديم عمل مسرحي مع المخرج خالد جلال“.

وحول رغبتها في تقديم أعمال مسرحية تشبه أعمال والدها قالت: ”أتمنى أن أقدم ربع تاريخ والدي في المسرح، وهو اللي حببنا أنا وإيمي في الفن.. كنا بنروح معاه كل خميس وجمعة، ومن زمان جدا مستنية الخطوة دي“.

وتابعت دنيا في حديثها عن والدها: ”كان متضايق إن محدش بيعمل مسرح من المنتجين غير الأستاذ أحمد الإبياري.. كان حلم من حياتي أقف قدام والدي على المسرح بس الحمد لله“.

وعن فريق عمل المسرحية قائلة: ”المسرحية من إنتاج السبكي وهي الشركة الوحيدة التي تحمست لتقديم المسرحية في مصر قبل عرضها في الدول العربية وليس العكس، ومعايا الفنان بيومي فؤاد وهو من الناس الجميلة جدا في الشغل وكل حاجة عملتها هو كان فيها وهو على المسرح هيعجبكوا جدا.. هو اتخلق عشان المسرح“.

وأوضحت الفنانة دنيا سمير غانم أنها تلقت العديد من العروض التي قدمت لعرض حياة أسرتها الشخصية من قبل ”كعائلة فنية“، لكنهم رفضوها“.

وأشارت إلى أنها ”لا تفضل مشاركة الكثير من أمور حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها مؤخرا أصبحت أكثر نشاطا ومشاركة لأخبارها مع متابعيها“.