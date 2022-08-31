تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرًا، للطفل ”جو“، نجل الفنان اللبناني جورج الراسي، وهو يوجه رسالة مؤثرة إلى والده الراحل.

وقال الطفل في الفيديو: “بابا كتير اشتقتلك، وأنا بعرف أنك عم تشوفني من السما يا بابي”.

ولم يتمالك الطفل الصغير نفسه، حيث قال متأثرًا والدموع تغلبه: “أنت بقلبي وأنا كتير اشتقتلك”.

"بابا كتير اشتقتلك".. نجل #جورج_الراسي يوجه رسالة مؤثرة إلى والده الراحل ويغني إحدى أغانيه pic.twitter.com/GLdpFZHM8z — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 31, 2022

وقبل أيام تداول نشطاء، مقطع فيديو يظهر محادثة أجراها الفنان الراحل مع طفله جو، وذلك قبل وفاته إثر حادث سير مروع.

وظهر الطفل ”جو“ في الفيديو وهو يتحدث مع والده، قائلًا: ”بابا اشتقتلك قد الكون، أنت بقلبي، وهتضل في قلبي، لا تروح من قلبي وإلا أنا قلبي يموت“، ليرد عليه جورج: ”بعيد الشر عنك حبيبي“.

يذكر أن ”جو“ هو الابن الوحيد للفنان الراحل جورج الراسي من طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم.

وتوفي الراسي، فجر يوم السبت، عن عمر ناهز الـ 39 عامًا، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه، الجمعة، في سوريا.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان، أمس الأول الإثنين، مشاهد متباينة ومتناقضة بسبب الصدمة التي أصابت الحاضرين نتيجة وفاة الفنان الشاب في حادث السير الأليم.