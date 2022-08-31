حسين فهمي يضع شروطًا لملابس الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة الدولي، عن الاستعدادات الخاصة بانطلاق الدورة الجديدة من المهرجان المقررة، خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أبرزها تحديد شروط لملابس الفنانين في المهرجان.

وقال في حوار مع إدارة إعلام المهرجان نشر على القناة الخاصة بالمهرجان السينمائي على “يوتيوب”: تم وضع شروط محددة للملابس التي سيرتديها الفنانون والضيوف على السجادة الحمراء خلال فعاليات المهرجان وهي ارتداء ملابس معينة.

وانتقد حسين فهمي الاهتمام الزائد بملابس الفنانين، وتسريحات شعر الفنانات، خلال المهرجانات السابقة وقال: “المسألة تطورت، وبقى وريني يا حبيبتي الفستان، طب لفي كده، واسمه إيه الكوافير، مش ده المهرجان وده المطلوب”.

وأضاف: ”كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية (نظام ملابس محدد)، والناس هتلبس كويس، وهتبقى شيك وهيبة، إنه مهرجان قيم“.

وحول تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان، أكد ”فهمي“ أنه سيكون هناك اهتمام بالسينما العربية.

وذكر أنه سيعمل على توقيع بروتوكولات تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي وباقي المهرجانات الفنية الموجودة على الساحة، ومن بينها: مهرجان البحر الأحمر، وقرطاج، ومراكش.

ولفت ”فهمي“، إلى أنه تقدمت حتى الآن للمشاركة في الدورة الجديدة للمهرجان أفلام مصرية كثيرة، وأخرى عربية من دول مختلفة.

يشار إلى أنه خلال الدورات السابقة من المهرجان، أثارت ملابس وإطلالات الفنانين، حالة من الجدل، بسبب جرأة بعضهن في اختيار فساتين مكشوفة وغريبة مثيرة للجدل، ما زاد من التعليقات السلبية ضد المهرجان.