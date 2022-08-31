فارس كرم يشن هجوما جديدا على ميريام فارس: "اللي استحوا ماتوا"

عاد الفنان اللبناني فارس كرم، للهجوم من جديد على مواطنته الفنانة ميريام فارس على خلفية أزمة ”البوستر“ الدعائي للحفل الغنائي الذي كان سيجمعها في السعودية، فيما توعدت الأخيرة بمقاضاته.

وكان فارس كرم انسحب من حفل كان مقررا أن يحييه بمشاركة ميريام فارس بسبب حجم صورته على البوستر الدعائي للحفل، الذي جاء بحجم أصغر من حجم صورة ميريام فارس، وهو ما اعتبره كرم إهانة له.

وتفاعل كرم في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ على هجوم ميريام فارس الأخير، وأعاد نشر تصريحاتها التي قالت فيها إنها لن تنزل إلى هذا المستوى وترد عليه“، ووجّه لها عبارات قاسية.

وكتب فارس كرم موجها حديثة لفارس بالقول: “بحب أذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح”.

وواصل هجومه على مواطنته بكتابة: “صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا”.

من جانبها ردت ميريام فارس على كرم، متوعدة بمقاضاته متهمة إياه بـ“الطعن في شرفها“.

وكتبت الفنانة اللبنانية في حسابها في ”تويتر“: ”شكلك ما تحمّلت الحقيقة، بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر يعتدي على شرف امرأة لأنه ما طلع راس معها“.

شكلك ما تحمّلت الحقيقة..

بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها — Myriam Fares (@myriamfares) August 31, 2022

وكانت الفنانة ميريام فارس، ردت قبل يومين لأول مرة على تصريحات فارس كرم الذي وصفها بـ“النفسية المحمضة“، مشيرة إلى أنها لن تنزل إلى هذا المستوى وترد عليه.

وقالت ميريام فارس في لقاء مع برنامج ”ذا انسايدر بالعربي“ المذاع عبر تلفزيون دبي: ”أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب“.

وأضافت: ”لم أتوقع ما قاله هذا الشخص؛ لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتموهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى“.

وكان الفنان فارس كرم قد رد على سؤال حول رأيه في تصريحات ميريام فارس تعليقا على أزمة صورهما على البوستر الدعائي للحفل، بأن الجهة المنظمة هي من طلبت ذلك، ليرد فارس كرم قائلا: ”مش رح رد على نفسيات محمضة“، ليعلق المذيع قائلا: ”هالقد؟“، فيرد كرم قائلا: إي، نفسيتها محمضة، هالقد ونص وزيادة“.