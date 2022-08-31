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وفاة الإعلامية السودانية نعمات حمود
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 14:01 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 14:28 GMT

وفاة الإعلامية السودانية نعمات حمود

فجع الوسط الإعلامي في السودان، اليوم الأربعاء، بوفاة الإعلامية والروائية نعمات حمود بدولة الإمارات العربية المتحدة إثر عارض صحي مفاجئ. وقالت المدير العام

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المصدر: يحيى كشة ـ إرم نيوز

فجع الوسط الإعلامي في السودان، اليوم الأربعاء، بوفاة الإعلامية والروائية نعمات حمود بدولة الإمارات العربية المتحدة إثر عارض صحي مفاجئ.

وقالت المدير العام لفضائية ”البلد“ الإعلامية فاطمة الصادق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”خبرك شين وما بتكتب.. لا حولا ولا قوة الا بالله يا نعمات.. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة“، وأضافت ”فقد كبير للإعلاميين والسودانيين في الإمارات“.

بدورها نعت الإعلامية لينا زين العابدين الراحلة وقالت ”اتخلعت بخبر نعمات، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يرحمك ويغفر ليك ويحسن إليك ويجعل مأواك الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون البركة في كل قبيلة الإعلاميين في السودان والشارقة وربنا يصبر أهلك يارب.. وجعتيني شديد الموت ما بتوالف الحمد لله رب العالمين“.

وتنحدر الراحلة من منطقة الشريك في شمال السودان، حيث تخرجت من كلية اللغة العربية جامعة الجزيرة وعملت بعدد من الصحف السودانية أبرزها صحيفتي ”ألوان“ و“الحياة والناس“، ثم غادرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعملت في أكثر من مؤسسة إعلامية وثقافية.

رفدت نعمات المكتبة العربية بكتابي ”همس النوارس“ و“في ذاكرة القلب“.

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