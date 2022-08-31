إصابة خبيرة التجميل اللبنانية غنى غندور بسرطان الثدي

أعلنت خبيرة التجميل اللبنانيّة، غنى غندور، عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، ونقلها إلى إحدى المستشفيات في لبنان لتلقي العلاج وإجراء جراحة عاجلة أمس الثلاثاء.

ونشرت غندور عبر حسابها في ”إنستغرام، عدة صور ومقطع فيديو لها من داخل المستشفى، بعدما خرجت من غرفة العمليات، وصورا أخرى برفقة عائلتها، وقالت، ”دايماً تعودتوا على صوري انو تنشر الفرح والإيجابية واليوم ما رح يتغيّر شي، رح ضل غنى القويّة والمتفائلة بالحياة بالرغم من انو بتاريخ 10 أغسطس/آب عرفت انو معي سرطان الثدي“.

وأضافت: ”عرفت أن الفترة الجاية ما راح تكون سهلة علي وعلى عيلتي بس ما تركت هالشي يمنعني اتغيّر وضليت غنى يلي تعرفتوا عليها، يللي دائماً بتفكر انو بكرا أحلى“، معربة عن ”كامل رضاها بما حدث لها، وأنها كانت محظوظة لاكتشاف المرض في وقت مناسب تستطيع العلاج منه“.

واختتمت خبيرة التجميل اللبنانية منشورها بتوجيه نصيحة للفتيات والسيدات بضرورة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وضرورة وأهمية التوعية بذلك.

وكتبت عقب خروجها من غرفة العمليات الثلاثاء، ”اليوم وأنا طالعة من العمليّة وقبل ما بلّش برحلة العلاج الطويلة، حبّيت خبّركم لشدّد على أهميّة التوعية لكلّ امرأة عن الفحص والكشف المبكر وشكراً لكلّ المحبّين يللي ما تركوني، بحبكم“.