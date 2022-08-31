لماذا غابت جويل حاتم عن جنازة طليقها جورج الراسي؟

كشفت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم سبب غيابها عن جنازة طليقها الفنان جورج الراسي، مؤكدة أن أهلها منعوها من الحضور حتى لا تنهار وتزيد آلام أسرته.

وتصدر اسم جويل حاتم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب عدم حضورها عزاء طليقها جورج الراسي، رغم الحزن الذي أظهرته في تدوينة كتبتها عقب وفاته.

وقالت طليقة جورج الراسي في فيديو نشرته عبر خاصية ”استوري“ على تطبيق ”واتس آب“، إنها حزينة للغاية ومكسورة بسبب فقدانها جورج، وهي خسارة لا تعوض، حسب وصفها.

وطالبت الجمهور الذين يتحدثون عن وفاة طليقها أن يكفوا عن ذلك رأفة بابنها جو، وكرامة لروح الفنان الراحل.

وعن سبب غيابها عن الجنازة، أكدت في تدوينة عبر ”استوري“: ”أنا اللي ما خلاني روح حتى ما أنهار على دفن جورج أهلي وعيلتي كلها، لما هونيك أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصين إنو أنا أنهار، وأهلي كانوا بالدفن وأمي مريضة أصلا“.

وأضافت: ”اسألوا سباستيان خيو لجورج، ولك انتو شو يا إعلام شو؟ من أيا زبالة طالعين، بدكن تفاصيل دقو لبيي واسألوا ليش ماراحت جويل حاتم“.

وشهدت مراسم تشييع جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي، الإثنين، مشاهد متباينة ومتناقضة بسبب الصدمة التي أصابت الحاضرين نتيجة وفاة الفنان الشاب في حادث سير أليم، صباح السبت الماضي.