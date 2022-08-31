إبراهيم السويلم يعود للظهور بعد "اختفائه" منذ تلقيه العلاج

عاد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي إبراهيم السويلم للظهور مجددا، بعد ثلاثة أسابيع من اختفائه عن حساباته الرسمية.

وكان السويلم بدأ قبل نحو مدة برحلة علاج الكيماوي من مرض السرطان، بعد اكتشافه قبل عدة أشهر بإصابته بـ“12 ورما“ على الأقل في جسده.

ولاحقا، اختفى المشهور السعودي وسط تساؤلات من قبل متابعيه عن السبب، مؤكدين قلقهم عليه ورغبتهم في الاطمئنان على صحته.

وظهر السويلم مجددا بالفعل، وهو حليق الرأس نتيجة العلاج بالكيماوي، بينما كان يعيش حياته الطبيعية متجاهلا مرضه.

ووثق في حسابه في ”سناب شات“ مقاطع فيديو لطهوه وأحد الأصدقاء وجبة طعام، كما تحدث عن طفلته الرضيعة، قبل أن يعلن عن مشروع خيري ويتحدث عن أهمية الصدقة.

وكذلك، وجه إبراهيم السويلم شكره لشخص يدعى ”أبو عبد المحسن“، لإشادته بردة فعله بعد علمه بإصابته بالسرطان خلال استضافته في برنامج تلفزيوني.

وأبدى عدد من الضيوف في البرنامج التلفزيوني إعجابهم بشخص ”السويلم“ لقدرته على امتصاص صدمته بعلمه بإصابته بـ12 ورما.

وأكد المشهور السعودي في مقاطع فيديو سابقة أنه يعتبر ما أصابه ”مجرد تجربة جديدة“، لافتا إلى أنه يسعى لمنح متابعيه ”رحلة ثقافية“ مع تجربته في مرض السرطان.

وأكد أنه رغم مروره بعلاج ”متعب وصعب“، لكنه يعتبر مرضه تجربة جديدة، تشبه تجربة السفر للاستكشاف.

وأعلن المشهور السعودي أن نوعية علاجه هي ”الكيماوي الأحمر“، مشددا على أن ما يزيد صبره على ما يمر به هو ”جيشه“ من المتابعين.