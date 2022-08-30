مصر.. انتقادات واسعة لوزير التربية والتعليم بعد تكريمه لبلبة

تعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري لانتقادات واسعة على مواقع التواصل بعد تكريمه الفنانة لبلبة بسبب دورها في مسلسل ”دايما عامر“ الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وجسدت خلاله دور ناظر مدرسة.

وقام حجازي بتكريم الفنانة لبلبة فى قاعة سيد درويش عن دورها في المسلسل الذي قدمت فيه نموذجا مثاليا لمديرة مدرسة متطورة، من خلال شخصية ميس زهرة التي وهبت حياتها للتعليم وإدارته بشكل علمي متطور وحديث.

وتداول العديد من الشخصيات العامة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الوزير مع الفنانة لبلبة، موجهين سهام الانتقاد للوزير الذي ترك المعلمات الحقيقيات وكرم ممثلة جسدت شخصيتهن، على حد تعبيرهم.

وعلق البرلماني السابق والسياسي المصري عمرو الشوبكي على تكريم الوزير للفنانة لبلبة في منشور على فيسبوك قال فيه: ”وزير التعليم الجديد يكرم فنانة (لبلبة) لأنها أحسنت القيام بدور ناظرة مدرسة في مسلسل تليفزيوني (دايما عامر)، أقدر دائما دور الفن والفنانين، ووارد تكريمهم في خارج المهرجانات الفنية، ولكن ما هي الرسالة التي يقدمها وزير جديد في وزارة تعاني من مشاكل جمة بهذا التكريم الذي جاء في غير محله ووقته؟“.

وأضاف الشوبكي: ”ألم يلفت نظر الوزير الجديد ناظرة في الأقاليم تميزت وأخلصت وكان لها بصمة على مدرستها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها فكرمها؟، ولا توجد أخرى تغلبت بنزاهة علي ضعف الإمكانيات، وثالثة كانت نتيجة مدرستها مبهرة بفضل مهنيتها وإخلاصها؟“.

وتابع السياسي المصري: ”نعم هناك مئات وربما آلاف من هؤلاء ومثلهم من المعلمين والمعلمات الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة ورواتبهم ”ملاليم“ ومع ذلك تمسكوا بقيم مهنتهم ولم يصبحوا من حيتان الدروس الخصوصية“.

وواصل عمرو الشوبكي: ”لو كنا حريصين على دعم هذه النماذج ولو معنويا برسالة رمزية لكنا كرمناهم، ولكن تكريم فنانة مثلت دور ناظرة كويسة أفضل من حيث اللقطة والشو من تكريم ناظرة حقيقية كويسة“.

وكتب الكاتب الصحفي وجيه الصقار: ”ضمن مسلسل تكريم الفنانات فى الفترة الأخيرة.. الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد كرم الفنانة لبلبة، فى قاعة سيد درويش بالعمرانية هرم، لدورها فى مسلسل رمضان الماضى ”يجعله عامر“ لعبت دور مديرة مدرسة نموذج مثالى للتعليم، والوزير ذهب بنفسه للفنانة ليكرمها، لأنه ليس لديها وقت للوزارة! ”.

وتابع: ”أسأل الوزير عن وزارته الغارقة حتى القاع فى المشكلات هل لديه وقت للذهاب لقاعة ”سيد درويش“ أم أن الفنانة لا تهتم بتكريمها من الوزارة الغارقة بالمشكلات والفساد الذي تعرفه، والمظلومين الذين تتقاعس عن مساعدتهم، برغم تأكدك من الوقائع، ومنهم سيدة دمياط المذبوحة ”منال أبو الرجال“، هل وفرت الوقت لتكريم ضحية الفساد وعقاب من أساء لسمعة الوزارة ولك شخصيا إساءة فادحة وفى حمايتك، هل كرمت مرب للأجيال، هل انهيت مشكلات المعلمين مع الدولة ونقابة المعلمين ”.

وأضاف موجها حديثه للوزير: ”هل أنت جاهز لعام دراسى وهمى بلا مدرسين أو فصول.. وأنت تعرف أركان الفساد وتتجاهله.. ثم تهدر كرامة الوزارة بالذهاب للفنانة لتكريمها.. أنت الآن وزير لايصح أن تهين الوزارة!“.

من جانبها كتبت صفحة ”مدرس أون لاين“ المهتمة بأخبار التعليم تعليقا على التكريم ”الوزارة مليئة بالنماذج المشرفة التي أعطت الكثير للوطن وخدموا العملية التعليمية وساهمت في تخريج أجيال نافعة ومؤثرة في المجتمع على أرض الواقع وليس من خلال عمل فني فقط، فكان الأولى من الوزارة تكريمهم بدلا من تكريم الممثلة لبلبة على دورها في مسلسل“.

وأعرب أحد المدرسين عن إحباطه بسبب تكريم الفنانة لبلبة قائلا: ”منتهى الإحباط للمعلمين تكريم ممثلة قامت بدور في مسلسل وأخذت أجر ممكن يعادل أجر معلمي مدرسة كاملة من أول تعيينهم إلى المعاش، والمعلمون الحقيقيون ولا حياة لمن تنادي.. هذه هي الجمهورية الجديدة والوزير الجديد“.