من هو "اليوتيوبر" الأردني أحمد الخليلي؟

تصدر ”اليوتيوبر“ الأردني أحمد الخليلي، ”الترند“، على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الثلاثاء، بعد شائعة وفاته خلال تواجده في مصر.

وبعد كثير من الجدل والحزن، ظهرت حقيقة عدم صحة تلك الأنباء، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الأردنية نقلًا عن أسرته.

وقالت الوزارة في بيان: ”وردت معلومات لمركز عمليات الوزارة من ذوي أحمد الخليلي بأنه اتصل مع ذويه وهو بخير“.

بدأت شهرة أحمد الخليلي (في العشرينيات من عمره) على ”يوتيوب“ في صناعة المحتوى، قبل أن تمتد إلى حساباته الأخرى على ”إنستغرام“ و“تيك توك“ و“سناب شات“.

ويحظى الخليلي بأكثر من مليوني متابع على تلك المنصات.

ودأب الشاب على توثيق حياته الشخصية من خلال فيديوهات قصيرة تُطرح عبر حساباته المختلفة، بأسلوب فكاهي وكوميدي.

كما أنه يُعرّف عن نفسه بأنه ”الوجه الإعلاني لشركة نيو هورايزون“، وفقًا لما هو مذكور في حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

وكان الحساب نفسه قد فجر الجدل، مساء اليوم، بعد نشر ”خبر الوفاة“ مرفقًا صورته، قبل أن يتم تداول تلك الأنباء بشكل سريع من قبل ناشطين آخرين.

وعلق الحساب قائلا: ”الله يرحمك يا حبيبي، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب أحمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالرحمة“.