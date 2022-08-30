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أول ظهور لـ"اليوتيوبر“ الأردني أحمد الخليلي بعد شائعة وفاته
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2022 20:14 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2022 21:30 GMT

أول ظهور لـ"اليوتيوبر“ الأردني أحمد الخليلي بعد شائعة وفاته

أظهر فيديو متداول، مساء اليوم الثلاثاء، ”اليوتيوبر“ الأردني أحمد الخليلي، وهو على قيد الحياة، بعد شائعات وفاته أثناء تواجده في مصر. وظهر "الخليلي" في مقطع بثه

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المصدر: فريق التحرير

أظهر فيديو متداول، مساء اليوم الثلاثاء، ”اليوتيوبر“ الأردني أحمد الخليلي، وهو على قيد الحياة، بعد شائعات وفاته أثناء تواجده في مصر.

وظهر ”الخليلي“ في مقطع بثه أصدقاؤه في مصر، وهو يطالبهم بالاتصال بوالدته بعد انتشار أنباء وفاته، قائلًا إن ”هاتفه ليس معه“ مؤكدًا أنه ”بخير“.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قالت، مساء اليوم الثلاثاء، إن أسرة الخليلي، أبلغت مركز العمليات التابع للوزارة أن ابنها بخير.

وأضافت في بيان: ”وردت معلومات لمركز عمليات الوزارة من ذوي أحمد الخليلي بأنه اتصل مع ذويه وهو بخير“.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أنباءً تفيد بوفاة الخليلي أثناء تواجده في رحلة ترفيهية في مصر، وهو ما أثار الكثير من الجدل، قبل أن تتلاشى كل التكهنات بعد ظهور الحقيقة.

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