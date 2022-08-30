عفاف شعيب تعلق على شائعة وفاتها

علقت الفنانة المصرية عفاف شعيب، على شائعة وفاتها التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن هذه الشائعات ”سخيفة للغاية“.

ونشرت إحدى الصفحات الشهيرة على موقع ”فيسبوك“ خبر وفاة الفنانة عفاف شعيب، الذي انتشر بشكل سريع عبر مواقع التواصل.

وقالت عفاف شعيب في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”شائعات وفاة الفنانين سخيفة، وتضايقني بشدة، فضلا عن أنها أقلقت أسرتي وأصدقائي، وكل هذا من أجل التريند اللعين، الذي بات لعنة بسبب استغلاله في الترويج لشائعات دون النظر إلى شعور من يتعرضون لها“.

وأضافت الفنانة المصرية أنها ”تفاجأت بالخبر حينما تلقت أسرتها العديد من الاتصالات للاطمئنان عليها“، مشيرة إلى أنها ”انزعجت كثيرا وقامت بالاتصال بالفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، معربة عن استيائها من هذه الشائعة“.

وأكدت شعيب، أن ”أشرف زكي، أخبرها بأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصفحة التي روجت هذه الشائعة“، مشيرة إلى أنها رحبت بشدة بهذه الخطوة لردع مروجي الشائعات.

وتقدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض، وكيلا عن أشرف زكي، ببلاغ للنائب العام ضد صفحة على موقع ”فيسبوك“ باسم ”ست بيت شاطرة ولهلوبه“، لقيامها بنشر خبر وفاة الفنانة شعيب.

وقال سعيد، في نص بلاغه إنه ”بتاريخ 30/8/2022 انتشر منشـور علـى مـوقـع الفـيـس بـوك بحسـاب مـعنـون (سـت بیـت شـاطرة ولهلوبـه)، وهـذا المنشـور يعـرض صـورة للفنانـة عفاف شعيب، منسوب صدوره لهذه الصفحة ومـدون علـى صـورتها هذه العبـارة (إنا الله وإنا إليه راجعـون المـوت يفجع الفنانة عفاف شعيب، والحـزن يخـيـم على العائلة)، ومرفق صورة ضوئية من المنشور“.

وتابع: ”خرجت الفنانة عفاف، وجميع أفراد عائلتهـا وكـذبوا هذا الخبـر مما تسبب لهـم جميعا في ذعـر شـديـد جـراء هـذا الخبر الكاذب والمنشور على تلـك الصفحة“.

وواصل ”تلقت الفنانة عفاف، عددا كبيـرا مـن الاتصالات الهاتفية مـن أقاربها وأصدقائها، وحيث إن نقابـة المـهـن التمثيليـة انزعجت بـمـا نـشـر واعتبرته ترويجا لشائعات كاذبـة وإزعاجا لفنانة قديرة بحجـم الفنانة عفاف، وذلك بهدف جمـع الكثيـر مـن المشاهدات والتفاعلات للصفحة، وكـان ذلـك بغرض التـربـح مـن نـشـر هـذه الأخبار الكاذبـة“.

وتابع البلاغ: ”أعربت نقابة المهن التمثيليـة عـن بالغ تقديرها لهـا لكونها صاحبه مشـوار فني طويل، وقد حذرت من نشر هذه الشائعات الكاذبة التي تسبب الذعر والأذى لرموز مصر الفنية، وحيـث إن مـا نشر على الصفحة سالفة الذكر كان بغرض جمـع المكاسب الماديـة من وراء المشاهدات وزيادة المتابعة، وذلك على حساب نشر أخبار كاذبة وإيذاء الآخرين والتسبب في إزعاجهم“.

واردف: ”وإذ أصيبت الفنانة عفاف، وذويهـا جراء ما نشر بأضرار مادية ونفسية بالغة، وحيث إن مـا نـشـر يـمـثـل جـرائم جنائيـة معاقب عليها قانونا طبقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات“.

والتمس سعيد، من النائب العام التحقيـق فـي هـذه الواقعـة وضبط مرتكبهـا وتقديمـه للمحاكمة الجنائية.