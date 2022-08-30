الخارجية الأردنية تعلّق على أنباء وفاة "اليوتيوبر" أحمد الخليلي في مصر

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، إن أسرة الناشط واليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي أبلغت مركز العمليات التابع للوزارة أن الناشط أحمد اتصل بأسرته وأبلغهم أنه بخير.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ”وردت معلومات لمركز عمليات الوزارة من ذوي احمد الخليلي بأنه اتصل مع ذويه وهو بخير“.

مقطع متداول لليوتيوبر الأردني الشهير #أحمد_الخليلي بعد أنباء وفاته pic.twitter.com/3LOZYoA5w0 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 30, 2022

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بوفاة الناشط واليوتيوبر الأردني ”أحمد الخليلي“ في مصر، دون وجود نفي أو تأكيد لخبر الوفاة من أهل الناشط أو السلطات الأردنية وحتى نظيرتها المصرية.

وكانت الخارجية الأردنية قت قالت في بيان مقتضب سابق لبيانها الأخير، إن ”مركز العمليات في الوزارة تلقى اتصالات من أقرباء ومعارف ناشط أردني على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك أنباءً متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه توفي في جمهورية مصر العربية“.

وأكدت الوزارة في بيان أنها ”تقوم بمتابعة هذه الأنباء من خلال السفارة الأردنية في القاهرة، والتي بدورها تتواصل مع الجهات المصرية الرسمية للتأكد من حقيقة هذه الأنباء، والوقوف على التفاصيل“.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، نشر الحساب الرسمي للناشط الخليلي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، خبر الوفاة مرفقًا صورة للناشط وعلق عليها، بالقول: ”الله يرحمك يا حبيبي، ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الحبيب أحمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالرحمة“.

وطالب شخص يُدعى عصام محمود، وذكر أنه خال أحمد الخليلي الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ“التوقف عن تداول الشائعات حول وفاة الناشط الاجتماعي واليوتيوبر أحمد الخليلي“.

ودعا الشخص نفسه ”الجميع للدعاء بسماع خبر أو أي معلومة عن أحمد الخليلي وابن عمته أحمد القاروط، المنقطعة أخبارهما منذ أكثر من 3 ساعات حتى اللحظة، في حين أننا تبلّغنا بخبر الوفاة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وصفحته تحديدًا، مما أربك الجميع، وأود إبلاغكم أننا تواصلنا مع الخارجيه الأردنية والتي تواصلت بدورها مع السفارة الأردنية في القاهرة والتي لم تدخر جهدًا حتى اللحظة وتتواصل مع السفير بنفسه، وأنها استنفرت كامل طاقتها لإيجاد معلومة أو خبر يؤكد ما سمعناه“.

كما طلب ”محمود“ من خلال منشور له عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ من الجميع ”التحلي بالهدوء، والصبر، والدعاء لهما بالعودة سالمين إلى أهلهما“.

وفي آخر تطور الحادثة، التي ما زالت معالمها غير واضحة، قال الإعلامي عمار الهندي، مراسل قناتي ”العربية“ و“الحدث“ في الأردن، عبر حسابه على موقع ”تيوتر“، إن الناشط أحمد خليل كان على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ولا يمكن الوصول إليه حتى الآن.