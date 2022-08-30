"مجالنا يدخلنا جهنم الحمرا".. موضي الشمراني تهاجم منسقي الحفلات بسبب "العمولة السرية"

هاجمت الفنانة السعودية الشعبية موضي الشمراني، منسقي الحفلات في بلادها بسبب ما اعتبرته الـ“العمولة السرية“، وهي الاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل على سعر ومحاسبة الفنان على سعر آخر.

وقالت الشمراني في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: ”لما تضاربون في الأسعار عشان تأخذون الاستفادة، حرام عليكم يا عالم، ترى تفجعون العالم، قسمًا بالله أنا آخر شيء كنت مفجوعة واحدة، دون ذكر أسماء، صدمتني أنه كان أحد يبغاها لإحياء حفل ولكن السعر منعه“.

وأضافت: ”أنا في الحفلات العامة أحط الشيء إللي أبغاه، مو عشان شيء، لأنه أنتم تأخذون مبلغًا وقدره سواءً بي أو بغيري“، منوهة: ”تجيبون فنانين من برا بذات القيمة، الله يرزقهم من حيث لا يحتسبون، بس أنا مو مجبورة ولا مضطرة أقول هذا الكلام، لكن للتنويه ليش كثير تضربون الأسعار سواء الشعب أو الشيوخ، حرام عليكم“.

وأردفت: ”والله أنا مو بشتكي بس، أغلب الفنانات والفنانين يعانون من هذه الطريقة، في أشياء والله العظيم توصلني استغرب بسبب تعامل منسقي الحفلات مع الفنانين، أنا أقول اتقوا الله في أنفسكم، إحنا يكفي أنه هو أصلًا مجال يدخلنا جهنم الحمرا“.

موضي الشمراني تهاجم منسقي الحفلات :

يكفي المجال الي احنا فيه يودي لنار جهنم ! pic.twitter.com/ZrfsQsXYhF — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 30, 2022

واختتمت الشمراني بالقول: ”لو جيت قولت نسبتي كذا ورب الكون راح أقولك ونتفق، والكلام أخذ وعطى بين الشاري والبايع يفتح الله، بس ما تكذب على الناس وتأخذ ملايين وتعطي الفنان أقل من حقه بكثير”.

يشار إلى أن الشمراني، التي تغني في حفلات الأعراس منذ أكثر من 20 عامًا، أحيت، مطلع أغسطس الجاري، حفلًا غنائيًا ناجحًا داخل قاعة كبيرة في فندق ”جروفنر هاوس“ في العاصمة البريطانية لندن، وهي نفس القاعة الذي أحيا فيها مواطنها الفنان محمد عبده حفلًا يوم 12 من الشهر نفسه.

والشمراني من مواليد 1972، بدأت من مدينة جدة في 1995 بإحياء حفلات الأعراس لتحقق شهرة كبيرة تجاوزت حدود المملكة، إلى دول الخليج المجاورة، قبل أن تظهر خلال السنوات القليلة الماضية، في حفلات غنائية برفقة فنانات سعوديات معروفات.